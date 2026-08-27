Así será la monumental Catrina que recorrerá más de 3 mil 500 kilómetros desde México hasta Oakland para el Día de Muertos

Una Catrina monumental de 10 metros de altura prepara su viaje desde Tultepec, Estado de México, hasta Oakland, California; la pieza recorrerá más de 3 mil 500 kilómetros por carretera para convertirse en parte de las celebraciones del Día de Muertos de la comunidad mexicana en Estados Unidos .

La obra, elaborada por artistas de la cartonería, será trasladada por partes en un tráiler durante un recorrido que tomará casi dos semanas; una vez en Oakland será ensamblada y quedará lista para comenzar su exhibición durante octubre.

Más de 30 personas dieron forma a la Catrina

El proyecto requirió más de dos meses de trabajo y la participación de más de 30 personas, quienes utilizaron cartón, alambre, papel maché y pintura para construir una estructura que supera las dos toneladas de peso.

Antes de comenzar con la elaboración se realizaron bocetos y se definieron las dimensiones de cada segmento; el diseño tuvo que considerar factores como el peso de la estructura, su traslado, el viento y la humedad que encontrará durante su estancia.

La figura también incorpora mariposas monarca, un elemento que sus creadores relacionaron con los recorridos migratorios.

Así será el viaje hasta California

La Catrina será desmontada para facilitar su traslado en carretera; cada una de sus partes viajará hasta Oakland, donde será armada nuevamente.

Para protegerla durante su recorrido y exhibición, recibió varias capas de papel y una pintura impermeable; esto permitirá que el material tenga mayor resistencia ante las condiciones ambientales.

El destino de esta pieza será una comunidad mexicana que mantiene arraigadas las tradiciones del Día de Muertos; desde Tultepec, la monumental Catrina llevará hasta California una muestra de la cartonería y de una celebración profundamente ligada a las raíces mexicanas.