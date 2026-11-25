Un hombre señalado como el presunto responsable de abandonar a la bebé Ruth, de cinco meses de edad, cerca de la Basílica de Guadalupe, fue detenido por elementos de la policía en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue interceptado en la calle Parque San Juan, en la colonia Centro, luego de que intentara escapar.

Durante una revisión preventiva, los uniformados le encontraron 100 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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