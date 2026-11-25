A 20 años de prisión sin derecho a beneficios ni sustitutivos penales fue sentenciado José “N”, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acreditara su responsabilidad penal en el delito de violación agravada por parentesco cometido contra su hija biológica de 13 años en la alcaldía Xochimilco.

El fallo condenatorio fue dictado por la autoridad judicial tras comprobarse la agresión ocurrida el 1 de abril de 2023 en un inmueble de la colonia La Santísima, donde el sujeto ingresó a la habitación de la adolescente para atacarla sexualmente y fue capturado en flagrancia ese mismo día.

La detención inmediata fue posible gracias a la denuncia oportuna presentada por la tía de la menor ante el Ministerio Público, instancia que otorgó medidas de protección a la víctima durante todo el proceso penal.

Ya en la etapa de juicio, la representación social sustentó la acusación mediante los testimonios directos de la adolescente y su tía, respaldados por dictámenes periciales en medicina, genética y psicología que confirmaron los hechos.

Condena económica y suspensión de derechos

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia emitida el 17 de noviembre establece sanciones económicas y restricciones legales adicionales contra el agresor:

Atención psicológica: deberá cubrir un pago de 20 mil 173 pesos por concepto de reparación del daño moral, monto equivalente al costo de 36 sesiones psicológicas para la adolescente.

Reparación integral del daño: el juez ordenó el resarcimiento completo a favor de la víctima, cuya cuantificación exacta se determinará durante la etapa de ejecución de sentencia.

Sin beneficios penales: la resolución niega cualquier sustitutivo de prisión y ordena la suspensión de los derechos políticos de José “N” mientras compurga su condena.