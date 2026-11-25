La Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Plantel Azcapotzalco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, anunció la suspensión de actividades presenciales a partir de este miércoles 25 de noviembre de 2026, tras detectarse un brote de varicela en la comunidad escolar.

Esto es lo que debes de saber del regreso a clases y las medidas que se están tomando para que los alumnos no se atrasen.

¿Por qué suspendieron clases presenciales en CCH Azcapotzalco?

De acuerdo con el comunicado dirigido a toda la comunidad del Plantel Azcapotzalco, las autoridades escolares decidieron frenar las clases presenciales a partir de este miércoles 25 de noviembre como una medida preventiva.

Esto es por la detección de un brote de varicela y busca evitar que más estudiantes, profesores o trabajadores resulten contagiados dentro de las instalaciones.

🚨 Por un brote de varicela, el CCH Azcapotzalco (@CCHAzcapoUNAM) suspende clases presenciales a partir de hoy.



Las actividades seguirán en línea 💻 y el regreso a las aulas está previsto para el lunes 30 de noviembre, si las condiciones sanitarias lo permiten



📹: Armando… pic.twitter.com/kqyV9H14C1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

¿Cómo van a tomar clases los alumnos del CCH durante estos días?

Aunque el plantel permanecerá sin actividades presenciales, el ciclo escolar no se detiene.

La Dirección del Plantel dijo que, durante todo este periodo de suspensión, las actividades académicas se llevarán a cabo en modalidad en línea, por lo que los alumnos deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus profesores para continuar con sus materias desde casa.

¿Cuándo regresan a clases presenciales en el plantel CCH Azcapotzalco?

Según lo previsto en el aviso oficial de la escuela, la suspensión aplicará únicamente durante los días hábiles restantes de esta semana.

El regreso a las actividades presenciales en las aulas del CCH Azcapotzalco está programado para el próximo lunes 30 de noviembre.

¿Qué acciones sanitarias realizará la UNAM mientras no hay clases en el plantel?

Las autoridades explicaron que estos días sin alumnos en los salones permitirán evaluar a fondo las condiciones sanitarias del plantel.

Además, se busca reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar posibles nuevos casos de varicela entre la comunidad y aplicar las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de quienes acuden a la escuela.

🚨#AlertaADN



La UNAM (@UNAM_MX) suspende actividades este 25 de noviembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco (@CCHAzcapoUNAM) debido a un brote de varicela pic.twitter.com/HDExv4d3Jn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

¿Dónde consultar los avisos oficiales sobre el regreso a clases?

Finalmente, el colegio pidió a estudiantes, docentes y padres de familia mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de comunicación del CCH Azcapotzalco, ya que por esa vía se darán a conocer de forma oportuna todas las actualizaciones relacionadas con esta medida sanitaria.