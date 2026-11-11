¡Se acerca la fecha! El próximo 15 de noviembre de 2026 vence el plazo para registrar líneas celulares en México, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El proceso de vinculación continúa conforme al calendario establecido, por lo que millones de usuarios deberán completar el registro para evitar quedarse sin llamadas, mensajes y datos móviles.

¿A quiénes les suspenderán la línea telefónica el 15 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la CRT, las líneas telefónicas cuyo número termina en 6 tienen hasta el 15 de noviembre para completar el trámite.

Esto significa que las personas que tengan un número celular con esta terminación y no realicen el registro dentro del plazo establecido podrían perder la línea de manera temporal.

Es importante aclarar que si pasa la fecha límite, los usuarios podrán recuperar el servicio una vez que completen el trámite correspondiente.

Calendario del registro de líneas

El calendario para los siguientes bloques queda de la siguiente manera:

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

¿A partir de qué hora suspenderán las líneas telefónicas el 15 de noviembre?

Aunque la CRT estableció el 15 de noviembre como fecha límite para los números que terminan en 6, la suspensión inicia 72 horas después.

Por esta razón, se recomienda realizar el registro antes de que venza el plazo, sin esperar al último momento.

En caso de suspensión, los usuarios todavía podrán utilizar su celular para comunicarse con números de emergencia, servicios de atención ciudadana y su compañía telefónica.