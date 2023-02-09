Centros de acopio en alcaldías de CDMX para ayudar a Turquía y Siria

Un sismo de magnitud 7.8 azotó el pasado lunes 6 de febrero a Turquía y Siria, uno de los más fuertes registrados en la región en más de 100 años, dejando hasta el momento más de 20 mil muertos. A causa de la catástrofe, el mundo ha expresado su apoyo a los países instalando distintos centros de acopio para el envío de víveres y otros artículos de primera necesidad.

El terremoto, con epicentro en Turquía, ocurrió a las 4:17 am hora local y a unos 24,1 kilómetros de profundidad y también golpeó con fuerza en Siria. Desde entonces, fuertes réplicas continúan azotando la región, una de las cuales alcanzó por sí misma una magnitud de 7.5. Las labores de rescate con apoyo del México y otros países continúan.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno de México instaló un centro de acopio en el Zócalo de la CDMX, sin embargo, para reducir los tiempos de traslado y aumentar el apoyo, las alcaldías de la capital del país se han sumando a la iniciativa distribuyendo diversos puntos.

La ayuda será enviada a Turquía y Siria, en los próximos días, como solidaridad con los damnificados del terremoto.

¿Qué donar para los afectados de Turquía y Siria?

Cajas de alimentos no perecederos y enlatados, como:



Verduras enlatadas

Comida infantil

Leche en polvo

Cereales, arroz

Galletas, sopas

Atún

Cremas

Sopas

Harina

Ropa de invierno para adultos y niños



Abrigo

Impermeables

Botas

Vestidos

Pantalones

Guantes

Bufandas

Gorros

Calcetines

Ropa interior

Otros materiales requeridos



Carpas

Colchón (para tienda)

Frazada

Sacos de dormir

Estufa catalítica

Calentador

Tanque de gas

Termos

Linternas

Bancos de energía

Generadores

Productos de higiene personal:



Pañales (para bebés y adultos)

Productos de limpieza e higiene

Toallas sanitarias

Desodorante

Pasta dental

Cepillo de dientes

Shampoo

Papel higiénico

Jabón

Toallas húmedas

¿Qué artículos se pueden donar para ayudar a Turquía?

¿Cómo y dónde apoyar a Turquía y Siria en la CDMX?

Los centros de acopio en las diferentes alcaldías de la CDMX se encuentran en:



Alcaldía Álvaro Obregón:

Se reciben víveres desde el 8 de febrero en la explanada del Salón de Usos Múltiples en la demarcación.



Alcaldía Cuajimalpa:

En la explanada de la alcaldía Cuajimalpa se recibirán donativos de lunes a sábado en un horario de 10:00 a 17:00 horas.



Alcaldía Iztapalapa:

Ubicado en el centro de Iztapalapa, en la Macroplaza, el centro de acopio operará en un horario de 9:00 a 19:00 horas todos los días hasta nuevo aviso.

Apoyemos a l@s damnificad@s por los recientes terremotos en Turquía y Siria, acude al centro de acopio que abriremos en la #Macroplaza de #Iztapalapa, de 9 a 19 horas, a entregar tus donaciones, mismas que se harán llegar a través del @GobCDMX.#IztapalapaLaMásSolidaria pic.twitter.com/w81lhDmlqJ — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) February 8, 2023

Alcaldía Benito Juárez:

El centro de acopio recibirá aportaciones en especie, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Gracias a las y los benitojuarenses que han apoyado a nuestras hermanas y hermanos del pueblo de Siria y Turquía. 🇸🇾 🇹🇷 Somos una Alcaldía solidaria, que echa la mano siempre ante la adversidad. pic.twitter.com/sRHSTWHIlG — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) February 9, 2023

Alcaldía Miguel Hidalgo:

Situado en el Centro Cultural de Turquía, situado en Hegel 618, el cual operará en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Otro de los centros de acopio se encontrará ubicado en la embajada de Turquía en México. Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) México puso a disposición una página web para hacer donaciones monetarias de manera segura

