¿Cesárea sin bebé?: Médico a prisión por fingir embarazo y realizar cirugía ilegal

El proceso legal que busca castigar un grave caso de violencia obstétrica y engaño médico ocurrido hace 3 años se encuentra en una etapa decisiva. La víctima, identificada como Liliana, relató cómo fue objeto de un fraude por parte de profesionales de la salud que le practicaron una intervención quirúrgica bajo el argumento de que daría a luz.

El médico Víctor Manuel N, quien realizó la cirugía de cesárea, fue arrestado a finales de octubre de 2023 y permanece bajo custodia en un centro penitenciario desde esa fecha. El motivo de su detención radica en que la operación se llevó a cabo sin que existiera el permiso de la paciente y, según las valoraciones de 20 o más peritos, nunca existió un embarazo real.

Violencia obstétrica y trauma: Las secuelas psicológicas tras cesárea sin bebé

A pesar de que el cirujano principal se encuentra encarcelado, la situación jurídica de otra involucrada, la doctora Ivonne N, es distinta. Ella es señalada por haber participado presuntamente en la misma trama de mentiras, pero actualmente goza de libertad.

Investigaciones recientes llevaron a las autoridades y medios a la clínica particular donde se efectuó el procedimiento, encontrando que el inmueble luce en un estado de abandono casi total, sin que se obtuviera respuesta al intentar contactar a alguien en el sitio.

Esta falta de responsables activos en el lugar de los hechos aumenta la sensación de impunidad que ha rodeado el caso durante más de mil días.

El engaño de la cesárea: ¿Cómo fingieron un parto sin bebé?

El impacto emocional y físico en la vida de Liliana ha sido devastador durante estos 36 meses de espera. La afectada manifestó sufrir de un choque postraumático, además de enfrentar cuadros de depresión aguda y episodios de ansiedad debido a la crueldad del engaño.

La noticia de que no existía un bebé tras haber sido sometida a una cirugía mayor ha dejado secuelas profundas que requieren atención especializada. La víctima sostiene que la mentira no solo fue una falla médica, sino una agresión directa a su integridad y derechos reproductivos.

¿Quién es la doctora Ivonne “N”? La presunta cómplice que sigue en libertad

En el ámbito judicial, se percibe un panorama que podría favorecer a la parte acusadora, debido a que las pruebas o testimonios aportados por la defensa no han sido contundentes ni han sumado elementos de valor al proceso.

Esto genera una expectativa positiva para Liliana y sus representantes legales, quienes mantienen la esperanza de que ambos médicos reciban una sentencia condenatoria. La exigencia principal es que se dicte una pena de prisión para la doctora que sigue libre y que se mantenga la sanción para el médico detenido, logrando así una resolución justa.

Se prevé que las audiencias y el juicio final lleguen a su conclusión antes de que termine el presente mes de marzo. La resolución de este caso es esperada con urgencia, ya que representa un precedente importante en la lucha contra la violencia obstétrica en el país.

Mientras el calendario avanza, Liliana aguarda que el veredicto final le otorgue el cierre necesario para comenzar a sanar tras haber vivido una de las mentiras más dolorosas que puede enfrentar una mujer en un entorno hospitalario.