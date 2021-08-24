Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, murió a los 80 años de edad, según ha dado a conocer su agente y publican varios medios británicos.

En su cuenta de Instagram, los Rolling Stones anunciaron que Charlie Watts murió en un hospital de Londres rodeado por sus seres queridos.

"Charlie era un querido esposo, padre y abuelo y como miembro de los Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación", indica el comunicado de la banda británica.

Charlie Watts ya había descartado su regreso a los conciertos

A inicios de mes, los Rolling Stones habían anunciado que Charlie Watts no podría acompañarlos en la gira que debe comenzar en septiembre por Estados Unidos, después de una serie de cancelaciones por la pandemia de Covid-19.

"Charlie se ha sometido a un procedimiento que ha sido totalmente exitoso, pero deduzco que sus médicos concluyeron esta semana que necesita un descanso y una recuperación", señaló el portavoz de la banda.

Después de todo el sufrimiento de los fans causado por el covid-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de los Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación. Es por ello que he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que se presente por mi

Tocó la bateria en 30 álbumes de los Stones

Charlie Watts tocó la batería en los 30 álbumes de los Rolling Stones y en todas las giras, hasta que se retiró de los 13 conciertos del tour estadounidense "No Filter".

El baterista nació en Londres en 1941 y comenzó a tocar la batería en clubes de la capital británica a inicios de la década de los 60, antes de unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en el famoso grupo Rolling Stones en enero de 1963.

La banda, que al comienzo tuvo éxito interpretando covers en Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzó fama global con éxitos compuestos por Jagger y Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" y "Paint It, Black", y con el álbum "Aftermath".

Estrellas de rock y admiradores de todo el mundo reaccionaron a la muerte de Charlie Watts.

Ringo Starr escribió: "Dios bendiga a Charlie Watts, vamos a extrañarte, hombre, paz y amor a tu familia, Ringo".

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Paul McCartney también lamentó la muerte del baterista: "Sabía que estaba enfermo pero no sabía que estaba tan enfermo (...) Condolencias para los Stones. Es un golpe enorme para ellos porque Charlie era una roca y un baterista fantástico, firme como una roca".

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

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