Chile: Isla de Pascual reabre sus puertas al turismo en agosto

La popular Isla de Pascual, uno de los mayores atractivos turísticos de Chile, reabrirá para visitantes externos a partir del 1 de agosto de este año, después de permanecer restringida debido a la pandemia de Covid-19.

El remoto archipiélago de Isla de Pascua, ubicado en pleno Océano Pacífico y conocido por las estatuas de piedra moáis, se abrirá al turismo el próximo 1 de agosto tras más de dos años cerrado por la pandemia. https://t.co/ID8QvckRaX — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 21, 2022

Isla de Pascua tendrá mejoras en infraestructura sanitaria

Autoridades de Chile informaron que el remoto territorio en medio del océano Pacífico conocido por lo Moai, estatuas de piedra, contará con mejoras de infraestructura sanitaria para responder a los eventuales casos del virus.

También se ejecutarán iniciativas de apoyo al desarrollo económico, promoción al turismo, habilitación de las condiciones de servicio de los hoteles, alojamiento y restaurantes, y apoyo a las MiPymes que se han visto imposibilitadas de ejercer su actividad comercial.

"A partir del 1 de agosto, se permitirá un aumento del flujo de vuelos (dos o tres vuelos semanales, conforme a la situación epidemiológica) y apertura al turismo en condiciones que serán comunicadas oportunamente", explicó el Ministerio de Economía de Chile en un comunicado.

"Respecto de la reactivación económica de Rapa Nui, el plan de recuperación inclusiva Chile Apoya, contempla la entrega de instrumentos de subsidio para apoyar a las MiPymes que más se han visto afectadas por la pandemia", agregó.

Plantean métodos de prevención para evitar contagios por Covid-19

Habitantes de la isla protestaron por la presencia de turistas tras la llegada de la pandemia en marzo del 2020 e incluso tomaron las instalaciones del aeropuerto para impedir la llegada de vuelos desde el continente.

Para permitir la apertura de Rapa Nui, el gobierno inició una mesa de diálogo con la comunidad para intentar buscar una solución al conflicto territorial que existe hace más de 50 años con el Estado.

Para proteger a los habitantes de la isla del ingreso del Covid-19, se deberá alcanzar un 80% (tasa de vacunación) de cobertura. El Gobierno desplegará campañas con pertinencia local y hará los mejores esfuerzos para lograr la meta, pero se requerirá también de la colaboración de las y los ciudadanos de Rapa Nui y sus autoridades.

También se reforzarán las tareas de testeo, trazabilidad y aislamiento. Se fortalecerá la capacidad de testeo mediante PCR y test de antígeno para responder al incremento de la demanda esperada por la población flotante producto del reinicio de vuelos.

Con información de Reuters.

