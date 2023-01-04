Preocupación en China por aumento de casos de Covid-19

Liu Guozhong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), ha enfatizado los esfuerzos para garantizar la salud de las personas y prevenir casos graves de Covid-19 en el actual trabajo de prevención y control de epidemias del país.

Liu enfatizó los esfuerzos para cambiar el enfoque de la prevención y el control de la epidemia para garantizar la salud de las personas y prevenir los casos críticos.

Garantizar suministro de medicamentos y equipos médicos

Garantizar el suministro de medicamentos y equipos médicos, hacer todo lo posible para tratar los casos graves y ofrecer tratamiento oportuno a los ancianos y pacientes con enfermedades subyacentes, enfatizó el funcionario.

Se debe prestar más atención a la respuesta epidémica en las áreas rurales, dijo, distribuyendo paquetes de salud a grupos clave de personas en áreas montañosas remotas y suavizando los canales de derivación rápida entre las instituciones médicas rurales y urbanas.

China ha estado compartiendo información y datos sobre Covid-19 con la comunidad internacional de manera responsable desde el inicio de la pandemia, contribuyendo a la solidaridad global contra la pandemia y la recuperación económica mundial, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una conferencia de prensa en China, Pekín el miércoles.

Estados Unidos dijo que China carece de transparencia sobre datos de Covid-19

Mao hizo las declaraciones luego del informe de que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Ned Price, dijo que China carece de transparencia al compartir información sobre la Covid-19 y alegó que China debería proporcionar más información sobre el virus.

Mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que China no debería "tomar represalias" contra las medidas de restricción tomadas por Estados Unidos y otros países contra los viajeros de China para proteger a sus ciudadanos.

"Desde el inicio de la pandemia, China siempre ha puesto a las personas y sus vidas por encima de todo. Hemos hecho el mejor esfuerzo para proteger la vida de las personas y hemos coordinado de manera efectiva la respuesta a la Covid con el desarrollo económico y social.

China ha estado compartiendo información sobre Covid-19

China ha estado compartiendo información y datos sobre Covid-19 con la comunidad internacional de manera responsable Según estadísticas preliminares, en los últimos tres años, China ha realizado más de 60 intercambios técnicos con la OMS, incluidos dos después del lanzamiento de las 10 nuevas medidas para relajar las restricciones.

China también continuará compartiendo datos genéticos virales sobre casos de Covid-19 a través de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos de Influenza (GISAID)", dijo Mao.

China ha desarrollado un plan único para tratar la epidemia de Covid-19 combinando el uso de la medicina tradicional china (MTC) y la medicina occidental, dijo un funcionario chino en una rueda de prensa.

Otros datos sobre Covid-19

Sin embargo, el diario dailymail.com apunta que "Las familias han comenzado a quemar los cuerpos de sus seres queridos en las calles de China, en medio de una explosión de infecciones por Covid-19.

La eliminación por parte de Beijing de sus estrictas restricciones al virus el mes pasado ha desatado el virus en una población de 1,400 millones que tiene poca inmunidad natural al haber estado protegida del virus desde que surgió en la ciudad central de Wuhan hace tres años.

Muchas funerarias y hospitales dicen que están abrumados, y los expertos internacionales en salud predicen 2.1 millones de muertes por Covid en los próximos meses, aunque China ha reportado cinco o menos muertes por día desde el cambio de política".

Las escenas de piras ardientes recuerdan a la India en 2021, cuando la variante Delta Covid-19 corrió desenfrenada por el país, matando a decenas de miles.

