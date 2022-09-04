China aumentara medidas contra Covid-19; realizará pruebas masivas

El centro tecnológico de Shenzhen, ubicado en el sur de China, cerró el sábado para realizar pruebas masivas de Covid-19, además informaron que se adoptaran medidas de restricción antivirus escalonadas a partir del próximo lunes.

China's Shenzhen to adopt tiered COVID measures; Chengdu extends lockdown https://t.co/6tSK2OU2qK pic.twitter.com/XGaWRsO4aJ — Reuters (@Reuters) September 4, 2022

Ciudad de China registra un aumento en contagios por Covid-19

Autoridades de la ciudad de China anunciaron una nueva ronda de pruebas Covid-19, además prometieron que reunirían todos sus recursos disponibles para terminar con la pandemia, después de que se registraran 89 nuevos contagios por Covid-19.

"Actualmente, la situación del Covid-19 en la ciudad es grave y compleja. El número de nuevas infecciones sigue siendo relativamente alto y el riesgo de transmisión en la comunidad sigue existiendo", dijo Lin Hancheng, funcionario de salud pública de Shenzhen, en una conferencia de prensa a última hora del domingo.

Además, de acuerdo al funcionario de de salud pública de la zona, debido a los resultados de las pruebas de Covid-19 que se realizaron este fin de semana, la ciudad de Shenzhen, China, clasificará sus zonas en tres categorías, las cuales reflejan un riesgo de infección bajo, medio y alto.

.|DAVID KIRTON/REUTERS

Eliminaran restricciones en zonas de menor riesgo

Por otro lado, en las zonas consideradas de bajo riesgo de la ciudad de Shenzhen, China, se eliminarán las restricciones que confinaron a gran parte de la población en recintos residenciales durante el fin de semana, aunque se mantendrán los cierres en los barrios de riesgo “alto” y “medio”.

En las zonas donde se detectaron infecciones por Covid-19, las restricciones temporales se prolongarán durante tres días.

Los casos por Covid-19 en el mundo, superan los 599 millones de contagios

El número global de contagios de Covid-19 ha superado los 599 millones, incluido un número de muertos de más de 6.4 millones, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Específicamente, los casos globales habían aumentado a 599,071.265 a las 16:12 hora de verano de Europa Central (CEST) del martes, 415,147 más que el día anterior.

Mientras tanto, el número de muertos había llegado a 6,467.023 después de un aumento de 1,111 en un solo día.

Con información de Reuters.

