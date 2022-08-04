Las operaciones militares conjuntas del Ejército Popular de Liberación de China, que rodean la isla de Taiwán, no tienen precedentes, tanto en escala como en el rango de ejercicio.

"Las operaciones militares conjuntas tienen varios avances importantes, primero, las operaciones cubren una amplia gama de zonas de ejercicio que no se habían visto en ninguna operación militar anterior para disuadir a las fuerzas secesionistas de la independencia de Taiwán, incluso en la crisis del estrecho de Taiwán de 1996. Segundo, la las operaciones se llevan a cabo a una distancia sin precedentes de la isla de Taiwán. En tercer lugar, las operaciones dejarán un efecto de disuasión más fuerte que nunca en las fuerzas secesionistas de la 'independencia de Taiwán y en las fuerzas hostiles externas", dijo Meng Xiangqing, un experto militar.

Entrenamientos conjuntos aire-mar y ejercicios con fuego real de largo alcance.

"esta vez, las operaciones conjuntas del epl involucran a las cinco ramas del EPL, a saber, el ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Cohetes y la Fuerza de Apoyo Estratégico, lo que mejorará en gran medida las capacidades de combate conjuntas del EPL. Las operaciones cubren una serie de temas de ejercicio, incluidos los que se realizan en el aire y en el mar, y se llevan a cabo en seis zonas de ejercicio que rodean la isla de Taiwán. Hay entrenamientos conjuntos aire-mar y ejercicios de tiro con fuego real de largo alcance. El propósito es demostrar que el EPL es capaz de controlar todas las salidas de la isla de Taiwán, lo que será un gran elemento disuasorio para las fuerzas secesionistas de la 'independencia de Taiwán", externó Zhang Junshe, investigador principal, del Instituto de Investigación Naval de China.

Externaron que las operaciones militares también quieren mostrar que el ejército tiene tanto la determinación, como la capacidad para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China.

China realizó ataques de precisión con misiles

China anunció que realizó "ataques de precisión con misiles" en el estrecho de Taiwán este jueves, dentro de unas maniobras militares que han elevado las tensiones en la región a su nivel más alto en décadas.

Beijing había anunciado antes en el día el inicio de unos ejercicios militares en los que participan la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros departamentos, en seis zonas alrededor de Taiwán, que el gobierno chino reclama como un territorio propio que debe anexionar por la fuerza si fuese necesario.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que rastreó el lanzamiento de misiles chinos de la serie Dongfeng desde las 13:56 horas del jueves. En un comunicado, las autoridades taiwanesas explicaron que emplearon varios sistemas de vigilancia de alerta temprana para monitorear los proyectiles, que se dirigieron a aguas al noreste y del suroeste de la isla.

Fuerzas de Taiwán en alerta

Antes en el día, el ministerio taiwanés explicó que sus fuerzas estaban en alerta y monitoreaban la situación al tiempo que trataban de evitar una escalada de las tensiones. Además, se han realizado simulacros de defensa civil y se colocaron avisos en los refugios antiaéreos asignados.

Según medios taiwaneses, los simulacros chinos han afectado a 18 rutas aéreas internacionales de la isla y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su ruta.

Está previsto que los simulacros terminen el domingo e incluyan ataques con misiles contra objetivos en las aguas al norte y al sur de la isla, lo que recuerda a las últimas grandes maniobras con las que Beijing buscó intimidar a los líderes y votantes en Taiwán en 1995 y 1996.

Nanci Pelosi en Corea del Sur

Nanci Pelosi llegó a Corea del Sur a última hora del miércoles (3 de agosto) luego de una breve parada en Taiwán, y se reunió con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Seúl el jueves antes de conversar con Kim y otros legisladores.