Dos avionetas chocaron en el aeropuerto municipal de Watsonville, en el norte de California cuando intentaban aterrizar. Hasta el momento se reportan dos personas muertas debido al choque.

De acuerdo con la primera información, en una de las avionetas, un Cessna 340, viajaba una persona, en la otro iban dos a bordo de un Cessna 152. Se sabe que uno de los tripulantes murió y se desconoce el estado del segundo. En tierra nadie resultó herido.

El choque ocurrió poco antes de las 15:00 horas de este jueves, en un aeropuerto local de California. Una de las aeronaves se desplomó sobre un hangar, cerca de la pista del aeropuerto de Watsonville.

En redes sociales se difundieron varios videos en los que se observan las avionetas completamente destrozadas.

#Breaking: Video from ⁦@nbcbayarea⁩ chopper after a plane crash near Watsonville airport.

Two planes reportedly involved in a collision. pic.twitter.com/FSE3cRllSl — scott budman (@scottbudman) August 18, 2022

Inician investigación por choque de avionetas en California

A través de su cuenta de Twitter, la ciudad de Watsonville informó que al lugar del siniestro arribaron múltiples agencias para atender el choque de las avionetas. Además las autoridades comenzaron una investigación.

"Tenemos informes de múltiples muertes. El informe llegó a las 2:56 p.m. La investigación está en curso, las actualizaciones seguirán", compartií la cuenta de la ciudad Watsonville City en Twitter.

De acuerdo con medios locales, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el choque de las dos avionetas ocurrió cuando los pilotos estaban en sus aproximaciones finales al aeropuerto de Watsonville, California.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) serán los organismos encargados de investigar lo que llevó al choque de las dos avionetas en el aeropuerto de Watsonville, California.