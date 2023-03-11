Choque de más de 40 autos deja varios heridos en Hungría

Más de 40 autos se vieron involucrados en un choque en una autopista de Budapest, Hungría, que dejó al menos 36 heridos, 13 de gravedad; por el momento no hay reporte de muertos.

En algunas imágenes que circulan en redes sociales sobre el accidente se pudo apreciar a varios vehículos aplastados y otros en llamas.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en la autopista M1 a unos 25 kilómetros de Budapest; estuvieron involucrados cinco tractocamiones y 37 autos particulares, de los cuales 19 se incendiaron.

🇭🇺 | Cinco camiones con remolque y otros 37 vehículos chocaron al oeste de Budapest, la capital de Hungría.



El choque causó que 19 vehículos se incendiaran y resultó en 36 heridos (algunos graves), dijo la policía. pic.twitter.com/d1XKj1uFpK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 11, 2023

Al lugar arribaron los servicios de emergencia para apoyar a los heridos, algunos fueron trasladados en helicóptero a los hospitales cercanos; también acudieron bomberos para apagar las llamas de los vehículos.

Medios locales informaron que la empresa operadora de autopistas en Hungría anunció en un comunicado que el accidente se pudo producir por una tormenta de polvo que redujo la visibilidad de los conductores.

Los peores accidentes en Hungría

En abril del 2022, el choque entre un tren y una camioneta dejó cinco muertos y varios heridos, cuando el coche se saltó el alto y al pasar por el cruce del tren éste lo arrolló, provocando que la máquina se descarrilara.

Otro accidente ocurrió en diciembre del mismo año, cuando un camión que transportaba migrantes volcó al negarse a frenar en un control de seguridad. El incidente dejó al menos 11 heridos. Los accidentes con migrantes son frecuentes en Hungría.

Uno de los accidentes más fatales en Hungría fue el hundimiento de un barco turístico que dejó al menos siete muertos y 21 desaparecidos.

El barco que transportaba a surcoreanos, pasaba por el río Danubio cuando chocó contra otra embarcación de crucero y se hundió.