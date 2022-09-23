¿Dónde ver el choque de la misión Dart de la NASA contra un asteroide?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tiene todo preparado para realizar la misión Dart el próximo lunes 26 de septiembre, la cual consiste en el choque una nave espacial contra el asteroide Dimorphos.

El objetivo de la misión Dart de la NASA es proteger al planeta de cualquier asteroide de gran tamaño que represente un riesgo para la tierra. Aunque Dimorphos no es una amenaza, la agencia espacial realizará una prueba.

El 26 de septiembre, una nave espacial realizará un impacto cinético contra el asteroide Dimorphos para desviar su trayectoria y cambiar ligeramente su movimiento en el espacio, ello como una una prueba de defensa planetaria.

Live from @JHUAPL: Follow the real-time journey of the #DARTMission spacecraft towards its planned impact with a non-hazardous asteroid Dimorphos in the world’s first planetary defense test. https://t.co/315O4ltodl — NASA (@NASA) September 26, 2022

Cabe destacar que la misión Dart de la NASA es el primer ensayo de defensa planetaria en el mundo. Tiene la intención de demostrar que provocar un choque en el espacio podría evitar una colisión con la Tierra.

El lunes 26 de septiembre a las 7:14 p.m. EDT (23:14 UTC), la nave especial #DART de la NASA se estrellará intencionalmente contra el asteroide Dimorphos, el cual no representa un peligro para la Tierra. ¿En qué consiste esta misión de defensa planetaria? https://t.co/RTrXqnOmLC pic.twitter.com/NTZC18o1bi — NASA en español (@NASA_es) September 23, 2022

¿Dónde ver el choque de la misión Dart de la NASA?

La misión Dart de la NASA ya avanza a toda velocidad en el espacio con dirección al asteroide Dimorphos para impactarlo.

La Agencia Espacial Europea detalló que la nave de la misión Dart avanzará a 22 mil kilómetros por hora y recorrerá una distancia de 11 millones de kilómetros entre el sistema y la Tierra.

La nave necesitará de su sofisticado sistema embarcado de guiado, navegación y control con el fin de implementar las maniobras autónomas que lo dirijan hacia su “incierto” objetivo.

Se espera que la misión Dart de la NASA alcance su destino el lunes 26 de septiembre alrededor de las 18:14 horas (tiempo del centro de México).

Si estás interesado en ver el momento del impacto de la misión Dart contra el asteroide Dimorphos, podrás seguir la transmisión a través del canal oficial de la NASA Live. También podrás verlo en vivo por la página de la Estación Espacial Europea.

La NASA comenzará su transmisión a las 17:00 horas en vivo para transmitir el viaje de la misión Dart. Al concluir, la agencia espacial ofrecerá un informe sobre el impacto.