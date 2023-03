Chris Rock habla un año después sobre la bofetada de Will Smith en los Oscar: “No soy una víctima”

A un año de cumplirse el famoso golpe de Will Smith hacia Chris Rock en los premios de la Academia, el protagonista de El espiral: el juego del miedo continua, no presentó ningún cargo o demanda contra Smith. Rock, se había quedado prácticamente en silencio todo este tiempo.

El pasado 04 de marzo, por medio de un monólogo difundido por Netflix, el actor Chris Rock tomó revancha hacia Will Smith. Chris mencionó que lo que hizo Will esa noche se trataba de una indignación selectiva, pues el actor se encontraba en una situación delicada con su entonces esposa, Jada Pinkett y a quien decidió atacar fue a él.

“Todos ustedes saben lo que me pasó, Shug Smith me golpeó, todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Me golpearon hace un año y las personas me preguntan: “¿Te dolió?” ¡Aún duele! Tengo “Summertime” sonando en mis oídos”, expresó el actor en su monólogo.

Pero aun así, Rock dijo que aunque las personas lo quieren ver en una rueda de prensa, no daría entrevistas explicando lo sucedido, ya que no es ninguna víctima: “Yo no soy una víctima, nunca me verás llorando en Oprah o Gayle. Jamás lo verás, nunca va a suceder”.

Antes de la bofetada, Chris Rock mencionó que siempre ha amado y admirado a Will Smith, desde que fue rapero hasta ser actor: “Hizo algunas películas grandiosas. He apoyado a Will Smith toda mi vida”. Pero agregó que actualmente admira al amo deesclavos que golpea al personaje de Smith en su última película “Hacia la Libertad” (Emancipación): “ahora veo ‘Emancipation’ solo para ver cómo le dan una paliza”.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock en los Oscars 2022?

En la noche de los Oscar 2022, Rock estaba presentando el Oscar al Mejor Largometraje Documental cuando realizó una burla hacia la enfermedad capilar de la ex esposa de Wil Smith, Jada Pinkett.

El comentario que realizó el actor fue: “Jada, te amo. GI Jane 2, ¡no puedo esperar para verlo!”. El cual fue referencia a Demi Moore, quien en la película, se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O’Neil (la primera mujer en recibir entrenamiento de los Navy Seal).

Jada pareció molesta por la broma de mal gusto de Chris. Smith se percata de eso y es ahí donde Will Smith toma protagonismo y decide “defender” a su esposa.

Al terminar la broma, Smith se para de su asiento y se dirige hacia Rock, pero lo que Rock no se imaginaba era que Will le daría un golpe en su cara a puño cerrado. Acompañando esa acción, el actor dijo: “No pongas el nombre de mi esposa en tu boca”.

La escena causó confusión ya que no se sabía si la bofetada era parte de un montaje o si había sido real, puesto que antes de golpear al actor, Smith había soltado una risa tras la broma de Rock. Y una vez realizada la acción este comentó: “Vaya, vaya. Will Smith me dio un buen puñetazo”.

Will Smith le pide perdón a la academia

Después de recibir el Oscar al Mejor actor principal, Will Smith se vió entre lágrimas, pues dió un discurso de lo acontecido momentos antes: “Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”

Pero este momento no dejó de salir a la luz, puesto que durante la noche de los premios se hicieron referencias hacia el incidente. Un ejemplo claro fue la comediante y una de las presentadoras de la noche, Amy Shumer, quien dijo en el escenario: “¿Me he perdido de algo? De alguna manera, el ambiente es diferente aquí”.

¿Jada le fue infiel a Will Smith?

En el programa conducido por la misma Jada Pinkett Red Table Talk, es cuando se reveló la infidelidad de la actriz hacia el famoso actor Will Smith.

Pero realmente, fue en el 2020 cuando el rapero August Aldina reveló que mantuvo una relación con la actriz, justo cuando aún estaba en relación con Smith. El rapero aseguró que pudo conversar con el actor para hablar de lo ocurrido y este estuvo de acuerdo. La pareja en un inició negó todo, pero años después ellos mismos dirían la verdad de su relación.

La pareja describió su relación como un matrimonio casi roto. Mencionaron que llegaron a un acuerdo para tomarse un tiempo y buscar la felicidad que faltaba en la relación; cuando la encontraran, sería el momento perfecto para volver, pero fue en ese momento de separación cuando Jada tuvo un romance con el rapero.

Smith menciona que no hubo tal infidelidad: “Nunca ha habido infidelidad en nuestro matrimonio”, explicó. “Jada y yo hablamos de todo, y nunca nos hemos sorprendido con nada, nunca”

Aunque el encuentro entre Jada y el rapero Alsina sigue siendo un tema en el mundo del entretenimiento, la pareja dijo que ellos tienen relaciones sexuales con tras personas, dejando en claro que su relación es una “relación abierta”.