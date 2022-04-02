Will Smith renuncia a la Academia tras abofetear a Chris Rock

El actor Will Smith anunció este viernes su renuncia a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, luego de abofetear al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar 2022, el pasado fin de semana.

A través de un comunicado, difundido por medios internacionales, Will Smith aseguró que está desconsolado por sus acciones.

"Estoy renunciando a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada", detalló el actor en el texto publicado por la revista Variety.

Añadió que su forma de actuar fue ofensiva y dolorosa para muchas personas; además, señaló que traicionó la confianza de la Academia.

"Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo", prosiguió Will Smith en el comunicado.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

El pasado domingo 27 de marzo, los asistentes a los Premios Oscar 2022, celebración que se llevó a cabo en el Teatro Dolby, quedaron sorprendidos cuando Will Smith subió al escenario y abofeteó al presentador Chris Rock, quien realizó un comentario sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Smith.

La actriz y esposa de Will Smith sufre una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia, la cual ataca los folículos pilosos y produce calvicie.

Sin embargo, menos de una hora después del incidente, el actor dio un discurso entre lágrimas al aceptar el Oscar al mejor actor por su papel en "King Richard".

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Policía se ofreció a detener a Will Smith: Productor de los Oscar 2022

De acuerdo con el productor de la ceremonia de Hollywood, la policía de Los Ángeles estaba dispuesta a arrestar al actor Will Smith en los premios de la Academia por golpear a Chris Rock.

Las autoridades no tomaron ninguna medida porque Rock se negó a presentar cargos, dijo el productor Will Packer en una entrevista, haciéndose eco de lo que dijo un portavoz de la policía el domingo pasado.

"Decían, ya sabes, esto es agresión, fue una palabra que usaron en ese momento", dijo Packer en el programa "Good Morning America" de la cadena ABC.