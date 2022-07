Will Smith está “profundamente arrepentido” por abofetear a Chris Rock

El actor y músico Will Smith dijo este viernes que estaba “profundamente arrepentido” por haber abofeteado a Chris Rock en los Premios de la Academia este año y se acercó al comediante para hablar, pero fue rechazado.

Will Smith publicó un video en YouTube en el que respondió preguntas sobre el ataque a Rock en el escenario en la ceremonia de marzo después de que el comediante hiciera una broma sobre la apariencia de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

“No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, dijo Will Smith en el video, en el que estaba sentado en una silla frente a una estantería.

Will Smith / Actor:

Estoy profundamente arrepentido. Estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy un humano y cometí un error”.

Smith dijo que trató de comunicarse con Chris Rock y “el mensaje que recibió es que no está listo para hablar”.

“Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, agregó Will Smith.

Menos de una hora después del incidente, Smith pronunció un discurso entre lágrimas en el escenario al aceptar el premio al mejor actor por su papel en “King Richard”, interpretando al padre de las superestrellas del tenis Serena y Venus Williams.

En el nuevo video, Will Smith abordó la pregunta de por qué no se disculpó con Chris Rock durante su discurso.

“Estaba confundido en ese momento. Todo está borroso”, dijo Smith.

En abril, Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el grupo que otorga los premios Oscar, y la organización le prohibió asistir a la ceremonia durante 10 años.

El chiste de Chris Rock sobre Pinkett Smith hacía referencia a la película de 1997 “G.I. Jane” en el que la actriz Demi Moore se rapó la cabeza. No estaba claro si Rock sabía que tenía una afección que provoca la caída del cabello.

Will Smith dijo que su esposa, que puso los ojos en blanco ante la broma de Rock, no le pidió en ese momento que abordara el asunto.

También dijo que “me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí".

“Decepcionar a la gente es mi trauma central”, dijo Smith. “Odio cuando decepciono a la gente”.

Will Smith está “profundamente arrepentido” por abofetear a Chris Rock en los Oscar.

Will Smith también pidió disculpas a madre de Chris Rock

Will Smith aseguró que además de disculparse con Chris Rock, también lo hizo con su madre pues estaba completamente apenado con lo ocurrido aquella noche en la gala de los Oscar, donde obtuvo un premio de la Academia:

“Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y, ya sabes, esa fue una de las cosas de ese momento de las que simplemente no me di cuenta. Y, sabes, no estaba pensando, pero ¿cuántas personas resultaron heridas en ese momento? Entonces, quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock. Sabes, teníamos una gran relación...”.