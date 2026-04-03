Tenía 13 años cuando desapareció en Arizona; 32 años después aparece con vida
Tras 32 años sin rastro, Christina Plante, desaparecida a los 13 en Arizona, fue hallada con vida. El caso resurge con más preguntas que respuestas.
Una historia que parecía perdida en el tiempo dio un giro inesperado en Estados Unidos. Una niña que desapareció en circunstancias sospechosas en 1994 fue localizada con vida más de tres décadas después, en un caso que ha generado sorpresa e intriga por la falta de detalles oficiales.
Se trata de Christina Marie Plante, quien tenía apenas 13 años cuando desapareció en el pequeño poblado de Star Valley, una comunidad ubicada al noreste de Phoenix. Su hallazgo fue confirmado recientemente por la Oficina del Sheriff del Condado de Gila, que durante años mantuvo el caso abierto.
Una desaparición marcada como “sospechosa”
El caso de Christina se remonta a mayo de 1994, cuando la adolescente salió de su casa para ir a ver a su caballo en un establo cercano. Ese fue el último momento en que alguien la vio. A partir de entonces, no hubo rastro alguno.
Las autoridades clasificaron su desaparición como sospechosa desde el inicio, e incluso advirtieron que la menor podría estar en peligro. En aquel entonces, su imagen circuló ampliamente en folletos de personas desaparecidas, donde se detallaba que vestía una camiseta blanca, pantalones cortos multicolores y tenis negros.
Durante años, su nombre fue integrado a bases de datos nacionales de menores desaparecidos, mientras investigadores revisaban periódicamente el expediente en busca de nuevas pistas.
El giro inesperado tras décadas sin respuestas de Christina Marie Plante
El caso permaneció sin avances concretos durante más de 30 años, hasta que recientemente ocurrió un “avance repentino”, según informaron las autoridades. Aunque no se han revelado detalles específicos, se indicó que nuevas herramientas tecnológicas jugaron un papel clave para reactivar la investigación.
Finalmente, tras 32 años, las autoridades confirmaron que Christina Marie Plante fue localizada con vida. Su identidad ya fue verificada, cerrando así uno de los casos más enigmáticos de la región.
Christina Marie Plante: Un caso con más preguntas que respuestas
Pese al impacto del hallazgo, el misterio está lejos de resolverse por completo. Las autoridades han sido claras en que no divulgarán más información sobre lo ocurrido durante estas décadas, argumentando respeto a la privacidad y bienestar de la mujer.
No se ha dado a conocer dónde estuvo todo este tiempo ni en qué condiciones vivió, lo que ha generado aún más interés público en el caso.