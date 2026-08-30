Vigilan posible ciclón frente a Guerrero: probabilidad sube a 90% en 7 días. Estos podían ser sus efectos

Una zona de baja presión que se encuentra frente a las costas de Guerrero mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas, luego de que aumentara de manera importante su posibilidad de convertirse en ciclón. ¿Cuáles podrían ser sus efectos?

¿Cuál es el desarrollo de la zona de baja presión en Guerrero?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este 29 de agosto, el sistema está ubicado aproximadamente a 830 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, sobre el océano Pacífico.

La probabilidad de que esta zona de baja presión se desarrolle subió a un 50% durante las próximas 48 horas, mientras que para los siguientes siete días alcanza 90%.

Por ahora, el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste, a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Esto significa que todavía se encuentra lejos de las costas mexicanas, pero su evolución será vigilada de cerca durante los próximos días.

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La zona de baja presión todavía no es un ciclón tropical. El 90% representa la posibilidad de que llegue a desarrollarse como uno durante los próximos siete días.

El sistema está asociado con la onda tropical número 33 y presenta actividad de tormentas en el Pacífico. Por ello, meteorólogos continúan siguiendo su trayectoria y evolución para determinar si aumenta su organización y se convierte en una depresión tropical.

¿Qué efectos puede causar una zona de baja presión?

Si continúa su desarrollo y se convierte en un ciclón tropical, podría provocar varios efectos en el clima y en la zona donde se encuentre:



Lluvias fuertes en zonas cercanas a su trayectoria

Rachas de viento que podrían aumentar conforme el sistema crezca

Oleaje elevado y condiciones peligrosas en el mar

Posibles inundaciones y deslaves si genera lluvias intensas al acercarse a la tierra

Aunque por ahora el sistema se encuentra relativamente lejos de las costas, si continúa fortaleciéndose, podría generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado. Sus efectos dependerán de la trayectoria que tome y de qué tanto logre desarrollarse durante los próximos días.

