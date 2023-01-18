Científicos utilizan crioconservación para preservar al coral

Científicos del Zoológico Nacional Smithsonian y el Instituto de Biología de la Conservación, el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS) y la Sociedad de Conservación de Taronga en Australia recolectan huevos de coral y utilizan la crioconservación para preservarlos.

La crioconservación permite que los huevos de coral sean congelados indefinidamente a -196 grados Celsius para la futura restauración del arrecife.

"Si podemos asegurar o salvar la biodiversidad de los corales y su diversidad genética, entonces tendremos herramientas para el futuro que realmente ayuden a restaurar los arrecifes y esta tecnología para los arrecifes de coral en el futuro es un verdadero cambio de juego” indicó Mary Hagedorn, científica investigadora senior del Zoológico Nacional Smithsonian y del Instituto de Biología de la Conservación, dijo a Reuters desde el laboratorio AIMS.

Actualmente, científicos recolectan paquetes de óvulos de coral y esperma para #crioconservación ❄



Las larvas se almacenarán a -196 grados para la restauración del #arrecife.



El objetivo es salvar la diversidad genética para restaurar lo que ha dañado el #CambioClimático 🙌 pic.twitter.com/FLtbqVibIw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

En un principio, los esfuerzos de crioconservación se enfocaron en el esperma del coral, pero esto tenía un periodo limitado de desove anual, pero los expertos lograron crear una nueva malla tecnológica con la que los científicos pueden acceder a más larvas de coral y durante todo el año.

La tecnología de malla fue ideada por un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Minnesota, incluido John Bischof, director del programa especializado en la preservación de sistemas biológicos.

Fabricada fácilmente con una impresora 3D, la malla criogénica tiene el potencial de emularse de manera económica y eficiente en todo el mundo.

¿Cómo funciona la crioconservación de coral?

A las puertas del evento anual de desove de la Gran Barrera de Coral de Australia, paquetes de óvulos de coral y esperma suben a la superficie de un tanque bañado por una luz roja de seguridad.

Los huevos se alojan en las instalaciones de AIMS Sea Simulator para utilizarlos para rastrear tecnología innovadora de malla moderna en un intento por criopreservar, descongelar y depositar con éxito el desove de coral.

Con ellos se están realizando pruebas en grandes larvas de coral de la Gran Barrera de Coral, como las especies de Acropora. Los científicos ahora pueden criopreservar con éxito el desove de las especies de Fungia utilizando tecnología de malla.

La Gran Barrera de Coral está en riesgo de otro blanqueo masivo, luego de tres en los últimos seis años, ya que las temperaturas de la superficie del mar en la costa noreste de Australia se han disparado hasta 2-4 grados centígrados por encima del promedio.

