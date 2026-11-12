Cierre de estaciones, afluencia y avance del Metro CDMX en vivo hoy 12 de noviembre 2026

Toma tus precauciones si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo Metro esta mañana: se reporta alta afluencia en las Líneas 1, 3 y B, lo que provoca tiempos de espera prolongados en andenes y trenes saturados. Aunque se envían unidades vacías a los puntos más congestionados para intentar desahogar las estaciones, el flujo de usuarios mantiene el servicio lento. Además, las Líneas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan carga de moderada a alta, por lo que se recomienda anticipar salidas y considerar rutas alternas de transporte para evitar retrasos en tus traslados.



