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Cierre de estaciones, afluencia y avance del Metro CDMX en vivo hoy 12 de noviembre 2026

Actualizaciones en vivo sobre el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este jueves 12 de noviembre 2026.

Escrito por: Ollinka MéndezIveth Ortiz

¿Cómo está el metro de la CDMX hoy?

Hace 1 hora

Caos matutino en el Metro: Alta afluencia satura Líneas 1, 3 y B

Toma tus precauciones si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo Metro esta mañana: se reporta alta afluencia en las Líneas 1, 3 y B, lo que provoca tiempos de espera prolongados en andenes y trenes saturados. Aunque se envían unidades vacías a los puntos más congestionados para intentar desahogar las estaciones, el flujo de usuarios mantiene el servicio lento. Además, las Líneas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan carga de moderada a alta, por lo que se recomienda anticipar salidas y considerar rutas alternas de transporte para evitar retrasos en tus traslados.


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