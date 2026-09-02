Ganancias para la BMV y Wall Street hoy miércoles 2 de septiembre; así queda el precio del dólar

Este miércoles 2 de septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street cerraron con ganancias después de varias sesiones marcadas por las bajas. Entérate de los índices de cierre para este día y del precio del dólar.

¿Cómo cerró la jornada la BMV?

El S&P/BMV IPC sube 0.57% durante la jornada de este miércoles. Su principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registró un avance de 0.57%.

El índice se ubicó en 64,884.28 puntos, lo que representa un incremento de 370.03 puntos respecto a su referencia anterior.

Es decir, el mercado accionario mexicano mostraba una tendencia positiva en ese momento, ya que el indicador avanzaba tanto en puntos como en porcentaje. Además, del reporte de volumen de 151,591,840, correspondiente al volumen registrado en el mercado.



Índice: 64,884.28 puntos

Variación: +0.57%

Avance: +370.03 puntos

Volumen: 151,591,840

Cierra la jornada en verde el Wall Street

Wall Street cerró este miércoles 2 de septiembre de 2026 con ganancias, después de una periodo de tres sesiones consecutivas a la baja. Los tres principales índices terminaron en un terreno positivo.



Dow Jones: subió 0.56%, hasta 53,061.89 puntos

S&P 500 avanzó 0.46, hasta 7,666.63 puntos

Nasdaq Composite: ganó 0.45%, hasta 26,217.83 puntos

El repunte ocurrió mientras los inversionistas seguían atentos a las preocupaciones sobre la inflación, deuda gubernamental y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El Wall Street tuvo un día de recuperación con sus tres principales índices cerrando al alza, aunque los inversionistas se mantuvieron con cuidado por las perspectivas de la inflación, la tasa de interés y las tensiones geopolíticas.

Este es el precio del dólar en Tijuana y el dólar canadiense

Para la apertura de este miércoles, el precio del dólar se ubica en $15.95 pesos la compra y la venta en $17.00 pesos en ventanillas bancarias de Banco Azteca.

Mientras que el precio del dólar en Tijuana está en $16.65 pesos la compra y la venta en $16.40 pesos. Esto depende de la zona en donde te encuentres.

Y para el dólar canadiense, está en $10.40 pesos la compra y la venta está en $12.22 pesos durante este miércoles 2 de septiembre.