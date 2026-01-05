Embajada de EU en México anuncia cambios en citas para visa: esta será la ruta de ingreso

Si tienes cita para la visa americana o debes realizar algún trámites para obtener la ciudadanía esta semana, pon atención, ya que la Embajada de Estados Unidos en México informó cambios importantes en la ruta de ingreso para quienes acudan a sus instalaciones en la Ciudad de México (CDMX); específicamente este lunes 5 de enero.

¿Cambian las citas para la visa americana en CDMX?

¡Respira! Tu cita no ha sido cancelada, aunque el acceso al recinto será modificado temporalmente. Esto significa que, si tienes entrevista este 5 de enero, deberás ingresar por otro lugar.

Esto con el fin de mantener los protocolos de seguridad, tanto para los solicitantes como para el personal diplomático, debido a las posibles marchas que están programadas para este lunes.

De acuerdo con el comunicado oficial, todas las personas con citas de visa o ciudadanía deberán ingresar a:



Embajada por la intersección de avenida Casa de la Moneda y Presa Falcón.

Este ajuste será temporal, aunque no se descarta que pueda extenderse si las condiciones de seguridad lo requieren.

La recomendación es llegar con anticipación, seguir las indicaciones del personal de seguridad y no intentar acceder por otras entradas, ya que podrían negarte el ingreso.

For appointments at the U.S. Embassy in Mexico City on Monday, January 5, customers with visa and citizenship appointments are asked to enter the embassy via the intersection of Casa de la Moneda and Presa Falcón. This measure helps manage access to the building while maintaining…

¿Por qué la Embajada de EU cambió el acceso?

El anuncio ocurre en medio de manifestaciones registradas desde el sábado en las inmediaciones de la sede diplomática. Las protestas están relacionadas con el rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, particularmente po la detención contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante las movilizaciones se intenta evitar pintas y actos de vandalismo en la fachada del recinto, así como confrontaciones con las personas que acudan a realizar su entrevista.

Tan solo este domingo, algunos manifestantes acusaron una supuesta “violación a la soberanía” venezolana y llamaron a realizar protestas frente a embajadas estadounidenses en distintos países.

¿Dónde está la nueva sede para entrevistas de la visa americana?

Desde noviembre pasado, la Embajada de Estados Unidos en México anunció que todas las entrevistas consulares se realizan ya en su nueva sede, dejando atrás las oficinas de Paseo de la Reforma.

Pabellón Consular: Avenida Casa de la Moneda esquina con Calzada Legaria. Colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo

La sede se encuentra muy cerca de Plaza Carso y el Museo Soumaya, lo que puede servirte como referencia. Mientras que, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) continúa: Hamburgo 210, colonia Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.