Abatida por la falta de trabajo en Nicaragua, Martha Martínez planea emigrar a Estados Unidos. Pero antes de partir, está se metió a clases de natación, en previsión de la peligrosa travesía del Río Bravo en la frontera de Estados Unidos.

Martha, toma clases de natación para sortear el Río Bravo hacia Estados Unidos:

En el Río Bravo ha muerto mucha gente, más bien mujeres, muy jóvenes. Me enteré de las clases de natación por Facebook y decidí venir porque no sé nadar.

Ella es una de las decenas de aspirantes a migrantes nicaragüenses que se han apuntado a las clases de natación gratuitas antes de su partida, con la esperanza de que las lecciones les protejan durante la última etapa del viaje: atravesar el Río Bravo que separa Estados Unidos de México.

Los accidentes son frecuentes en las rápidas aguas del Río Bravo. A principios de este año, una niña venezolana murió al intentar vadear el río. La idea de las clases de natación surgió a partir de esa tragedia.

Mario Orozco, instructor de natación:

Empezamos esta iniciativa tras darnos cuenta de que varios amigos nuestros habían muerto intentando cruzar el río. Les estoy enseñando las técnicas para que puedan sobrevivir.

Futuros migrantes toman clases de natación para llegar a Estados Unidos por Río Bravo

Otro de sus alumnos, Eddy Guzmán, dijo que espera llegar a Estados Unidos para ganar suficiente dinero y enviarlo para mantener a sus ancianos padres.

El Río Bravo es sólo uno de los muchos puntos peligrosos de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Algunos migrantes son víctimas de extorsión o secuestro por parte de grupos de delincuencia organizada, mientras que otros que buscan evitar el cruce del río deben enfrentarse al extenso desierto de Sonora.

Eddy, toma clases de natación para sortear el Río Bravo hacia Estados Unidos: