Claudia Sheinbaum pidió permiso para viajar a Estados Unidos al Congreso de CDMX

El pasado 5 de abril, Claudia Sheinbaum envió un documento al Congreso de la Ciudad de México en el que solicitó una ausencia de dos días para el próximo miércoles 26 y jueves 27 de abril, la cual fue notificada por la Mesa Directiva, por lo que la Jefa de Gobierno de la CDMX no estará al frente de sus funciones por primera vez en el año.

Dirigido al presidente de la Mesa, Fausto Manuel Zamorano Esparza, el folio fue firmado por el Secretario de Gobierno, Martí Batres y con fundamento en el artículo 29 de la Constitución capitalina, por lo que se trata de un viaje de negocios y del cual tendrá que presentar un informe de actividades realizadas durante la gira, la cual ocurrirá en Denver, Colorado, en los Estados Unidos.

¿Por qué viaja Claudia Sheinbaum a Estados Unidos?

El motivo de la ausencia de Claudia Sheinbaum es por su participación en la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas, en donde dará voz al tema de "Retos Globales, Soluciones Locales", con base en su trabajo realizado en la Ciudad de México desde el 2018.

En caso de ser aprobada, el vuelo de Sheinbaum rumbo a Estados Unidos partirá el mismo miércoles 26 para no afectar sus funciones al frente de la CDMX.

Solicito que de no existir inconveniente para ello, se turne la presente solicitud con efecto de que se autorice a la brevedad posible la salida oficial del territorio nacional Oficio JGCDMX/014/2023

Claudia Sheinbaum viajará a Denver, Colorado, en los Estados Unidos con motivo de la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas|TW/Claudiashein

Entre los invitados a la Cumbre se encuentran Michael B. Hancock, alcalde de Denver, y Jyoti Gondek, alcalde de la ciudad de Calgary, en Canadá, por lo que se prevé la realización de sesiones plenarias y mesas redondas para "promover la cooperación regional", según el escrito presentado por Sheinbaum.

¿Qué es la Cumbre de Ciudades de América donde participará Sheinbaum?

Como antesala a la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Colorado acogerá la primera edición de la Cumbre de Ciudades de América, la cual tiene el objetivo de promover la cooperación regional, según informa el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante la reunión de líderes subnacionales de todo el Hemisferio Occidental.

"Fortalecer la democracia y la salud pública, promover los procesos de transición a energías no contaminantes, hacer frente a los desafíos ambientales, ampliar el acceso a tecnologías digitales críticas, proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes y contrarrestar la propagación y la influencia de la desinformación", se encuentran entre los temas de agenda a tratar en la Cumbre.

