El clima en México cambia este viernes; consulta si en tu estado habrá lluvias, granizo o calor de hasta 45 grados

Salir con paraguas será una buena idea en buena parte de México, pues el pronóstico del clima para este viernes 3 de julio anticipa una nueva jornada con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varios estados, mientras que el calor extremo seguirá presente en el norte y noroeste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos y problemas de movilidad en distintas ciudades.

¿Dónde lloverá con más fuerza este viernes?

Aunque el mal tiempo alcanzará gran parte del territorio nacional, no todos los estados enfrentarán las mismas condiciones. Mientras algunas regiones deberán mantenerse atentas por lluvias intensas, otras volverán a registrar temperaturas cercanas a los 45 grados, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Las lluvias más intensas se concentrarán en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero, donde se esperan acumulados importantes durante la tarde y la noche.

También habrá lluvias fuertes en:



Ciudad de México.

Estado de México.

Puebla.

Veracruz.

Jalisco.

Michoacán.

Querétaro.

Hidalgo.

Oaxaca.

Chiapas.

Tamaulipas.

Coahuila.

San Luis Potosí.

En estas entidades podrían registrarse descargas eléctricas, caída de granizo, calles inundadas, incremento en ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad en carreteras.

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¿Cómo estará el clima en CDMX y Estado de México?

Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo.

La temperatura máxima en la capital oscilará entre 24 y 26 grados, mientras que en Toluca se prevén valores cercanos a los 22 grados.

A pesar del protagonismo de las lluvias, el calor no dará tregua en estos estados

Mientras las lluvias dominarán buena parte del país, el calor continuará siendo intenso en el norte y noroeste de México.

Las temperaturas más altas volverán a presentarse en:



Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Chihuahua.

Sinaloa.

En estas entidades los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 grados; además, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán máximas de entre 35 y 40 grados.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y atender los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.