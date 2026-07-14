Lluvias, granizo y calor extremo; así se comportará el clima en México este 14 de julio

Si tienes planeado salir de casa este martes 14 de julio, conviene revisar el pronóstico del tiempo antes de hacerlo, pues el clima en México volverá a presentar contrastes en gran parte del país, ya que mientras varias entidades enfrentarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, otras seguirán bajo temperaturas superiores a los 40 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con precipitaciones de diferente intensidad en buena parte del país debido al monzón mexicano, canales de baja presión y la evolución de un sistema de baja presión frente al Pacífico , condiciones que también podrían favorecer el desarrollo de un ciclón tropical durante las próximas horas.

¿Qué estados esperan las lluvias más fuertes en el pronóstico del tiempo del martes?

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el noroeste, occidente y sur del país.

Los pronósticos indican lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

En Nayarit y Guerrero también se esperan lluvias importantes, mientras que estados como Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos durante distintos momentos del día.

Aunque algunas lluvias podrían presentarse de manera intermitente, las autoridades advierten que estarán acompañadas por actividad eléctrica y, en algunos casos, caída de granizo.

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Les compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para la noche de este lunes y las primeras horas del martes.



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CDMX y Edomex: así estará el clima este martes 14 de julio

Para quienes viven en la Ciudad de México y el Estado de México, la jornada comenzará con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado.

Conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de chubascos tanto en la capital como en municipios mexiquenses, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México se prevén temperaturas máximas cercanas a los 26 grados, mientras que en Toluca el ambiente será más fresco, con valores máximos alrededor de los 23 grados.

No sólo lloverá; también persistirá el calor extremo

Aunque las lluvias dominarán buena parte del territorio nacional, el calor continuará siendo protagonista en varios estados. Baja California volverá a registrar las temperaturas más elevadas del país, con valores que podrían superar los 45 grados .

Además, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y el sur de Oaxaca mantendrán temperaturas entre los 40 y 45 grados.

En entidades como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también continuará un ambiente muy caluroso durante la tarde.

Hay riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos

Las autoridades meteorológicas pidieron mantener precauciones, ya que las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos en zonas urbanas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves en regiones montañosas.

Los bancos de niebla también podrían reducir la visibilidad en carreteras, mientras que las rachas de viento tendrían fuerza suficiente para derribar ramas, árboles o anuncios espectaculares en algunas entidades.

Por ello, si tienes previsto viajar por carretera o realizar actividades al aire libre, lo recomendable es mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades locales.

Un sistema en el Pacífico mantiene vigilancia

Otro aspecto que seguirá bajo observación durante las próximas horas es la zona de baja presión ubicada frente al Pacífico mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sistema presenta condiciones favorables para evolucionar y podría convertirse en un ciclón tropical, por lo que continuará bajo monitoreo permanente.

Aunque todavía no representa un impacto directo para el territorio nacional, su evolución podría modificar el pronóstico de lluvias en los próximos días.

En ese contexto, las autoridades recomiendan consultar únicamente información oficial y mantenerse pendientes de las actualizaciones del pronóstico para conocer cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.