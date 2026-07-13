Ojos en el Pacífico: Conagua vigila 3 zonas de baja presión y una podría ser ciclón este martes

Este lunes 13 de julio la Comisión Nacional del Agua, Conagua, comentó que mantiene vigilancia sobre tres zonas de baja presión en el Pacífico con distintos porcentajes de probabilidad.

Una de ellas se encuentra más cercana a convertirse en un ciclón tropical.

¿Qué se espera de estos fenómenos climáticos según las autoridades?

Autoridades vigilan zonas de baja presión

La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informaron que mantienen bajo vigilancia estas zonas de baja presión en el océano Pacífico que tienen probabilidades de convertirse en ciclones tropicales.

La primera está a un 70% su probabilidad de desarrollo en dos días y a 90% en siete días . Está a 420 km al sur del estado de Guerrero.

La segunda se encuentra a 0% de probabilidad entre dos a siete días y se ubica a 2 mil 355 km de Baja California Sur.

La última está al sur de las costas de Jalisco, Michoacán, , Guerrero, Colima y Oaxaca con un 70% de probabilidad en siete días.

Si es que hay movimientos importantes, estos se empezarán a notar a partir del día martes 14 de julio.

¿Qué efectos tendrán estas zonas de baja presión en Mexico?

Se esperan lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posibles caídas de granizo en los estados del Pacífico central y sur.

Por ahora, la clasificación está en la etapa de Moderada, por lo que no es necesario alarmarse aún.

Se mantiene la vigilancia de dos zonas de #BajaPresión y una #ZonaDeInestabilidad, en el océano #Pacífico, con diferentes porcentajes de probabilidad para desarrollo ciclónico. Ve los detalles de la información ⬇️ pic.twitter.com/cJdkg8BSir — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 13, 2026

¿Qué es un ciclón tropical?

Un ciclón es un fenómeno natural, como un sistema de tormentas que gira, que trae consigo vientos fuertes y lluvias torrnciales.

Este se forma en aguas cálidas del mar, de donde absorbe calor y humedad, elementos que sirven como "motor". Al girar y hacer fuerza, mueven nuves gigantes a las costas.

¿Qué pasa si la zona de baja presión se vuelve ciclón?

Cuando una zona de baja presión se vuelve ciclón, puede pasar lo siguiente:

Lluvias: La caída de agua aumenta, lo que eleva el riesgo de inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos.

Vientos fuertes y oleaje elevado: Entre las consecuencias también están las rachas de viento que derriban árboles y el oleaje elevado que llega a varios metros hacia arriba.

Activación de alertas: Si es necesario, Protección Civil activará el Sistema de Alerta Temprana por Ciclones Tropicales, usando el semáforo de colores para que la gente sepa qué hacer.