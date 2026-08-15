Ataca de nuevo el monzon mexicano: Así cambia el clima en estos estados

Si planeas salir este sábado 15 de agosto, es conveniente estar atento al pronóstico del clima. El monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos provocarán lluvias de distinta intensidad en gran parte de México. Consulta la lista de las entidades afectadas.

Estados afectados por el monzón mexicano

En los últimos días, el clima ha traído lluvias fuertes en gran parte de México. Este fin de semana, el monzón mexicano, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en estos estados:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca (norte y este).

Oaxaca (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este).

Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (norte y noroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este).

Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (norte y noroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este). Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé la formación de dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. La primera se localizaría al sur de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que la segunda se formaria al oeste-sureste de la península de Baja California.

Las dos se mantienen actualmente con una probabilidad de 20% de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Se prevé la formación de dos zonas de #BajaPresión en el océano #Pacífico. La primera, al sur de las costas de #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca, y la otra, al oeste-suroeste de la #PenínsulaDeBajaCaliforniac ambas con 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días ⬇️ pic.twitter.com/Uwabk2QvlX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2026

El caloron sigue afectado a varios estados de México

Mientras que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en:

