Lluvias intensas y calor de hasta 45 grados: así golpeará el clima a México este lunes

¡Atención con el clima este lunes! La semana comenzará con un panorama meteorológico contrastante en gran parte del país y es que, mientras algunas entidades enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones y crecida de ríos, otras seguirán bajo temperaturas sofocantes que podrían acercarse a los 45 grados.

Las condiciones estarán marcadas por la presencia de varios sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, además de mantener el ambiente muy caluroso en el norte y noroeste de México.

Lluvias fuertes se extenderán en gran parte de México este 15 de junio

Las precipitaciones continuarán ganando terreno durante este lunes. Los pronósticos indican lluvias de consideración en estados del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se encuentran entre las entidades con mayor probabilidad de recibir lluvias intensas, mientras que Chihuahua, Durango, Puebla, Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí también podrían registrar acumulados importantes.

Además de la lluvia, algunas tormentas podrían llegar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos, ya que estas condiciones pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas.

También se mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión que presenta potencial para evolucionar en el noreste del país.

Consulta el #PronósticoDelTiempo en regiones del occidente, sur y sureste de #México, así como en la #PenínsulaDeYucatán. pic.twitter.com/Wd3bSvdvCB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 15, 2026

El calor no da tregua: temperaturas cercanas a los 45 grados

Aunque la lluvia estará presente en buena parte del territorio, el calor seguirá siendo protagonista en varias regiones.

Los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua y Sinaloa podrían registrar temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius durante la tarde. En otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, los termómetros podrían alcanzar valores superiores a los 35 grados.

La onda de calor continuará especialmente en zonas de Sonora, Durango, Sinaloa y Baja California, donde las altas temperaturas pueden representar un riesgo para personas vulnerables si permanecen mucho tiempo expuestas al sol.

Por ello, se recomienda mantenerse hidratado y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar.

¿Cómo será el clima en CDMX para este lunes 15 de junio?

Para la capital del país se espera una mañana fresca, con algunas áreas de niebla en zonas altas.

Conforme avance el día, aumentará la nubosidad y se prevén chubascos durante la tarde y noche. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, de manera aislada, caída de granizo.

La temperatura máxima rondará entre los 24 y 26 grados, por lo que el ambiente será agradable durante gran parte de la jornada, aunque el paraguas volverá a ser un aliado indispensable para quienes salgan de casa.

Estado de México tendrá lluvias más intensas hoy 15 de junio

En el Estado de México las condiciones serán similares, aunque con lluvias de mayor intensidad en regiones del norte, centro y oriente de la entidad.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones en carreteras y zonas propensas a encharcamientos.

En Toluca, la temperatura máxima se ubicará entre 20 y 22 grados, mientras que la mínima oscilará entre los 10 y 12 grados. El ambiente será fresco durante la mañana y más templado por la tarde, antes de la llegada de las lluvias.