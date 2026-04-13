¡Entre tormentas y calor extremo! Así golpeará el clima al país

El clima en México se vuelve protagonista este inicio de semana con un escenario que combina prácticamente todo: lluvias intensas, rachas de viento peligrosas, posible formación de torbellinos e incluso una persistente onda de calor en varias regiones del país.

Durante la tarde-noche de este domingo y la madrugada del lunes, la interacción de varios sistemas atmosféricos encenderá las alertas en estados como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde se esperan lluvias puntuales muy fuertes. A esto se suma el riesgo de tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos con la fuerza suficiente para provocar daños.

Riesgo de torbellinos y fuertes rachas de viento hoy 13 de abril

El norte del país enfrentará uno de los escenarios más delicados. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían registrar rachas intensas de viento con posibilidad de torbellinos o incluso tornados, un fenómeno poco común pero cada vez más frecuente bajo ciertas condiciones atmosféricas.

Además, el ingreso del frente frío número 44 al noroeste del territorio nacional traerá consigo tolvaneras y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua, complicando la visibilidad en carreteras y elevando el riesgo de accidentes.

Se esperan en las siguientes tres horas #Lluvias y #Chubascos en en centro del país, así como en el #ValleDeMéxico...



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Centro y sur: lluvias con descargas eléctricas y granizo

En el centro del país, incluyendo el Valle de México, el panorama no será muy distinto. Se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente por la tarde.

Estados como Querétaro e Hidalgo enfrentarán lluvias más intensas, mientras que en entidades como Puebla, Tlaxcala y Guanajuato las precipitaciones también podrían ser significativas. Estas condiciones aumentan la probabilidad de encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

Mientras una parte del país lidia con lluvias y tormentas, otra sigue bajo los efectos de una onda de calor. Estados del Pacífico como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas registrarán temperaturas que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados Celsius.

Este contraste térmico refleja la complejidad del sistema climático actual, donde diferentes regiones experimentan condiciones opuestas al mismo tiempo.

¿Cómo será el clima en CDMX?

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica una mañana fresca con cielo medio nublado, seguida de una tarde con ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 28 grados Celsius, con rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.