Alertan por lluvias muy fuertes este 30 de junio: Los estados de México más afectados por el clima este martes

Si tienes pensado salir este martes 30 de junio, conviene revisar primero el pronóstico del clima; las lluvias volverán a extenderse sobre buena parte de México y, en varios estados, el pronóstico apunta a que podrían presentarse tormentas con descargas eléctricas, caída de granizo e incluso encharcamientos , mientras que en el norte persistirá el ambiente extremadamente caluroso.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Jalisco serán las entidades con las precipitaciones más intensas durante la jornada; además, la Ciudad de México y el Edomex también esperan lluvias importantes por la tarde, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones antes de salir de casa.

Si vives en alguno de estos estados, prepara el paraguas

Las condiciones más complicadas por lluvia se concentrarán en:



Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

También habrá lluvias fuertes en:



Ciudad de México

Estado de México

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Puebla

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En varias regiones las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad para quienes circulen por carretera.

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Entérate en https://t.co/R8Yan9vLdN sobre las condiciones #Meteorológicas que habrá esta noche y mañana martes en nuestro país. Recuerda que estamos en temporada de #Lluvias y toma tus precauciones pic.twitter.com/Zp7AZQlvzZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 30, 2026

Así estará el clima en CDMX y Edomex

Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo mayormente nublado; conforme avance el día aumentará la probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde y noche.

En la Ciudad de México se prevén precipitaciones fuertes con temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados, mientras que en el Estado de México también habrá lluvias fuertes, principalmente en la zona norte y poniente, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

El calor seguirá pegando con fuerza en estas entidades

Aunque la lluvia dominará gran parte del territorio nacional, el calor continuará siendo intenso en varios estados.

Las temperaturas más altas, de entre 40 y 45 grados, se pronostican para:



Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Mientras tanto, otras entidades como Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían superar los 35 grados durante la tarde.