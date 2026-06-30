Fuertes lluvias vuelven a inundar la CDMX: activan alerta por tormenta eléctrica este lunes

¿Vives en estas alcaldías? La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en las siguientes alcaldías ante las fuertes lluvias que azotan la Ciudad de México (CDMX), durante este lunes 29 de junio.

De acuerdo con reportes meteorológicos, se han reportado de 16 a 19 días de lluvias en la capital, por lo que Protección Civil pide extremar precauciones ante posibles deslaves e inundaciones.

¿En dónde se activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias?

Ante el pronóstico de fuertes lluvias, se activó la Alerta Amarilla hasta las 22:00 horas de este lunes en:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

En estas demarcaciones se esperan lluvias entre 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo y tormentas eléctricas en las próximas horas. Por lo tanto, estas precipitaciones se podrían prolongar hasta la madrugada.

¿En qué partes de la CDMX puede caer un rayo? Alerta por actividad eléctrica

Con base en el último reporte de la Secretaría de Gestión Integral, se espera intensa actividad eléctrica en:



Coyoacán

Cuajimalpa

Milpa Alta

Tlahuac

Tlalpan

Xochimilco

⚡️ Se observa actividad eléctrica en @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.



➡️ Suspender actividades al aire libre

➡️ No te refugies debajo de los árboles ni estructuras de… pic.twitter.com/cu83Dnnxne — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

Aunque no es posible predecir con exactitud dónde caerá un rayo, sí existen zonas de la CDMX con mayor probabilidad de registrar descargas eléctricas durante las tormentas.

Las alcaldías ubicadas en zonas altas y cercanas a la sierra, como Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, son las más expuestas debido a su altitud y proximidad con la formación de nubes de tormenta, condiciones que favorecen la actividad eléctrica.

Por ello, se recomienda:

➡️ Suspender actividades al aire libre

➡️ No te refugies debajo de los árboles ni estructuras de metal

➡️ Evita bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería.

¿Lloverá mucho en la CDMX durante el mes de julio?

Julio está dentro de los meses que abarcan la temporada de lluvias del Valle de México, cuando la entrada de humedad y la convección diurna favorecen tormentas vespertinas y nocturnas.

Sin embargo, en este mes también se espera que llegue la canícula a México, un periodo de ausencia de lluvias que puede hacer que el calor se concentre en la atmósfera.

