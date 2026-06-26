Clima en México bajo dos extremos: lluvias torrenciales y calor infernal

El cierre de semana estará marcado por un clima contrastante en México. Mientras gran parte del país tendrá lluvias intensas, en otras regiones persistirá el calor extremo con temperaturas que superarán los 45 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Veracruz y Oaxaca serán los estados con las precipitaciones más fuertes, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros de lluvia.

También se esperan aguaceros importantes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo, inundaciones urbanas, crecida de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, con 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



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¿Qué estados seguirán bajo la onda de calor?

Aunque las lluvias ganarán terreno, el calor no dará tregua en buena parte del país. Baja California y Chihuahua podrían registrar temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, mientras que Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Coahuila rondarán entre los 40 y 45 grados.

Además, entidades como Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán máximas de entre 35 y 40 grados.

La onda de calor continuará afectando principalmente al norte, noroeste y zonas del Pacífico mexicano.

Vientos fuertes y oleaje elevado: zonas con riesgo

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, además del fenómeno conocido como "surada" en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo, con oleaje de hasta 2.5 metros de altura en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán también registrarán oleaje elevado de hasta dos metros.

Clima en CDMX y Estado de México para el viernes 26 de junio

El Valle de México tendrá una mañana fresca, con ambiente templado, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias fuertes, principalmente en las zonas norte y oeste, acompañadas de descargas eléctricas.

Para la CDMX se pronostican temperaturas mínimas de entre 14 y 16 grados y máximas de 25 a 27 grados Celsius.

Mientras que en el Edomex, el termómetro oscilará entre los 9 y 11 grados por la mañana y alcanzará máximas de entre 20 y 22 grados durante la tarde.