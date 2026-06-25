Europa se sofoca: ola de calor deja más de 200 muertos en España

La primera ola de calor del verano golpea con fuerza a Europa y ya deja un saldo alarmante de víctimas. Solo en España, las autoridades han relacionado las altas temperaturas con al menos 212 muertes en los últimos días, mientras que Francia, Italia y Reino Unido también reportan más de 40 fallecimientos vinculados al calor extremo.

Las condiciones más severas se registran en regiones como Andalucía, Madrid, Toledo, Zaragoza y Granada, donde los termómetros han superado los 42 grados Celsius. Además, gran parte de la Península Ibérica permanece bajo alertas por temperaturas superiores a los 35 grados y sensaciones térmicas que rebasan los 40 grados.

La situación ha encendido las alarmas entre especialistas y autoridades, que consideran este episodio como uno de los más intensos y tempranos de las últimas décadas.

España rompe récords históricos de temperatura

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) informó que los días 22 y 23 de junio de 2026 registraron temperaturas medias superiores a las del récord anterior establecido en junio de 2025.

Tres jornadas de esta ola de calor ya figuran entre las diez más cálidas de la historia para un mes de junio. Además, las noches del 22 y 23 de junio se convirtieron en las más cálidas jamás registradas durante este mes, un fenómeno que aumenta significativamente los riesgos para la salud.

🌡 Histórica ola de calor en el mes de junio de 2026.



¿Fue el 23 de junio de 2026 el día más cálido en España?



¿Había alcanzado alguna vez Bilbao 40 grados tres días consecutivos?



Las respuestas, en #AEMETBlog 👉https://t.co/aYFdvYqUN3 — AEMET (@AEMET_Esp) June 25, 2026

En el norte del país, donde tradicionalmente las temperaturas extremas son menos frecuentes, se registraron cifras inéditas. En Tama, Cantabria, se alcanzaron 43.7 grados Celsius, la temperatura más alta registrada en esa comunidad autónoma.

Bilbao también rompió marcas históricas. El aeropuerto de la ciudad registró 42.7 grados el 24 de junio, una cifra nunca antes vista en junio y que supera todos los registros previos para este mes.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes

Los datos históricos muestran una tendencia clara. Entre 1975 y 2025 se contabilizaron 78 olas de calor en España, pero la frecuencia y duración de estos fenómenos se han acelerado notablemente durante las últimas décadas.

Mientras que entre 1975 y 1984 el promedio era de apenas tres días de ola de calor al año, en el periodo 2016-2025 la cifra aumentó hasta 22 días anuales.

Además, las olas de calor afectan a más territorio, duran más tiempo y presentan temperaturas cada vez más extremas. Los expertos advierten que, si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero, España podría enfrentar hasta 47 días de ola de calor por año hacia finales de siglo, e incluso superar los 60 días en escenarios más severos.

ℹ️ RÉCORD DE CALOR | El martes 23 fue el día más cálido para un mes de junio en el conjunto de España desde, al menos, 1950.



➡️ En 2° lugar queda el día previo, el 22.



📈 Ola de calor extraordinaria, sobre todo en el norte peninsular, con varios días de temperaturas extremas. pic.twitter.com/Py9y0x0vyY — AEMET (@AEMET_Esp) June 24, 2026

Cambio climático y ciudades más calientes

Los especialistas señalan que el principal responsable de esta tendencia es el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles.

A este fenómeno se suma el llamado "efecto isla de calor urbana", que provoca que las grandes ciudades acumulen calor durante el día y lo liberen lentamente durante la noche. Como resultado, las noches tropicales —aquellas en las que la temperatura no baja de 20 grados— se han multiplicado en ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla.

Los registros meteorológicos muestran que el verano europeo está cambiando. Las olas de calor llegan antes, duran más tiempo y alcanzan temperaturas que hace apenas unas décadas parecían excepcionales.