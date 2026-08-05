¿Dónde lloverá este 5 de agosto? Conoce los estados con pronóstico de tormentas fuertes

El clima volverá a dividir al país este miércoles 5 de agosto. Mientras millones de personas deberán salir con paraguas ante el pronóstico de lluvias y tormentas en buena parte del territorio nacional, otras regiones enfrentarán temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, una combinación que mantendrá condiciones de riesgo por inundaciones, fuertes vientos y calor extremo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 24, el monzón mexicano y diversos sistemas de baja presión favorecerán precipitaciones de distinta intensidad desde el noroeste hasta el sureste del país.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. A ello se suman rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Dónde lloverá con más fuerza este 5 de agosto?

Las lluvias más importantes del miércoles se concentrarán en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros, consideradas muy fuertes.

También habrá lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En tanto, el pronóstico contempla intervalos de chubascos para Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que en Baja California únicamente se prevén lluvias aisladas.

Aunque algunas entidades registrarán menores acumulados, el SMN recordó que una tormenta intensa en un corto periodo puede generar afectaciones importantes, especialmente en zonas urbanas con drenaje insuficiente.

Clima en CDMX y Estado de México: tarde con lluvias y posible granizo

El Valle de México iniciará la jornada con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y presencia de bruma, además de frío en las zonas montañosas.

Con el paso de las horas aumentará la nubosidad y durante la tarde se esperan chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 27 a 29 grados, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 grados.

En Toluca, el ambiente será más fresco, con temperaturas de 6 a 8 grados por la mañana y máximas de 23 a 25 grados. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante el desarrollo de las tormentas.

El calor seguirá siendo extremo en varias entidades

Mientras las lluvias dominarán buena parte del país, el norte y sureste continuarán bajo condiciones de calor intenso.

El pronóstico indica temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California.

Además, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados, mientras que estados como Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Morelos registrarán máximas de 35 a 40 grados.

El SMN informó que la onda de calor continuará afectando principalmente zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.

Vientos fuertes y oleaje elevado acompañarán el pronóstico

Además de las lluvias, el miércoles estará marcado por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, así como en Tabasco, Campeche y Yucatán.

En otras entidades del norte y sureste también se prevén rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que el oleaje alcanzará entre 1 y 2 metros de altura en costas del Pacífico, el Golfo de México y la península de Baja California.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones tanto por las lluvias como por las altas temperaturas, ya que ambas condiciones podrían generar afectaciones durante el transcurso del día.

