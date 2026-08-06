¡Prepárate! Tormentas, granizo y altas temperaturas marcarán el clima este 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para este jueves 6 de agosto anticipa una jornada con condiciones contrastantes en el país. Mientras gran parte del territorio enfrentará lluvias de moderadas a intensas acompañadas de tormentas eléctricas, en el norte continuarán las temperaturas extremas, con valores que rebasarán los 45 grados Celsius en algunas regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación del monzón mexicano, la onda tropical número 25, canales de baja presión y diversos sistemas atmosféricos favorecerá precipitaciones en buena parte de la República Mexicana, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

Las autoridades advierten que las lluvias más intensas podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, además de reducir la visibilidad en carreteras debido a bancos de niebla. También se esperan rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

¿Dónde lloverá con más fuerza este 6 de agosto?Conoce el clima en México

El estado con el pronóstico más significativo será Oaxaca, donde se esperan lluvias intensas con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en la región oriente.

Además, el SMN prevé lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán, entidades donde las tormentas podrían presentarse durante distintos momentos del día.

También habrá lluvias fuertes en Durango, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, mientras que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala registrarán intervalos de chubascos.

Aunque en algunos estados las precipitaciones serán menores, las autoridades recordaron que una lluvia intensa en poco tiempo puede generar afectaciones importantes, especialmente en zonas urbanas y de montaña.

Clima en CDMX y Estado de México

En el Valle de México la mañana comenzará con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma, además de temperaturas frías en las zonas altas.

Conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán chubascos con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, condiciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades también alertan sobre posibles encharcamientos, inundaciones en puntos bajos y reducción de la visibilidad durante las tormentas.

En la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 25 a 27 grados y una mínima de 13 a 15 grados.

Para Toluca, el pronóstico indica un amanecer frío, con temperaturas de 5 a 7 grados, mientras que por la tarde la máxima alcanzará entre 21 y 23 grados.

Persistirá el calor extremo en el norte del país

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en varias entidades del norte.

El SMN pronostica temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California.

Además, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche registrarán máximas de entre 40 y 45 grados, mientras que estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de 35 a 40 grados.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

