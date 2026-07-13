Ni el calor da tregua ni las lluvias paran: así sorprenderá el clima en México este lunes 13 de julio

Las lluvias todavía no dan tregua en buena parte de México y este lunes 13 de julio podrían volver a provocar inundaciones, encharcamientos, crecida de ríos y afectaciones en carreteras. Además del agua, el pronóstico del clima indica que varias entidades enfrentarán tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento , por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados con mayor riesgo por aguaceros torrenciales serán Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, donde las lluvias podrían acumular entre 75 y 150 milímetros en pocas horas , una cantidad suficiente para provocar deslaves, desbordamientos de ríos y problemas en vialidades .

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este lunes?

El pronóstico del clima indica que las condiciones más complicadas se concentrarán en el Pacífico y parte del norte del país.

Las lluvias más intensas se esperan en Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. A ellos se suman Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima, donde también podrían registrarse tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

En el centro del país tampoco se descartan precipitaciones: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala tendrán intervalos de lluvia que podrían intensificarse durante la tarde y noche.

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👉 Se mantienen en vigilancia dos #ZonasdeBajaPresión en el océano #Pacífico. Más información en el Gráfico. pic.twitter.com/7TP8NZa1rB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 12, 2026

El calor tampoco desaparecerá por completo en México

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en varias regiones; se esperan temperaturas de 40 a 45 grados en zonas de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y la costa de Michoacán, mientras que otros estados del norte y sureste mantendrán máximas superiores a los 35 grados.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y, si se presenta una tormenta, buscar refugio seguro y mantenerse alejado de árboles, espectaculares o corrientes de agua.

¿Qué cambia para quienes viven en CDMX y Estado de México?

Para los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, este tema cobra especial relevancia debido a la alta movilidad diaria entre ambas entidades.

Miles de personas cruzan la zona metropolitana para trabajar, estudiar o realizar trámites, por lo que cualquier modificación, afectación o medida puede impactar directamente en sus traslados, tiempos de viaje o gastos.

Si resides en cualquiera de estas dos entidades, conviene mantenerte informado para conocer si existen cambios, restricciones o recomendaciones que puedan influir en tu rutina.