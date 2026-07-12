Alerta por lluvias intensas: La lista de estados de México bajo amenaza de inundaciones según el SMN

Las lluvias no piensan acabar todavía y este domingo no es la excepción, pues las autoridades emitieron una alerta para distintos estados de México por la caída de agua, deslaves e inundaciones.

¿Qué entidades se encuentran bajo alarma?

Estados bajo alerta máxima por tormentas intensas

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, advirtió que este domingo se registrarán acumulaciones de agua, que podrían derivar en inundaciones severas.

Los estados que se encuentran en el nivel más alto de riesgo por estas lluvias muy fuertes con puntuales intensas son Michoacán, en su centro y costa, Guerrero, este y oeste, Oaxaca, norte y oeste, así como el sureste de Puebla y el centro y sur de Veracruz.

Pronóstico de lluvias fuertes y muy fuertes

Las lluvias también afectarán de manera importante al norte y occidente del país. Las autoridades esperan caída de agua de entre los 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Tabasco.

En estos puntos, la fuerza de las tormentas puede complicar la circulación en las calles y generar encharcamientos severos en lapsos muy cortos de tiempo.

Lluvias más ligeras y chubascos

Para entidades como Sinaloa, Zacatecas y el suroeste del Estado de México, el pronóstico marca chubascos con lluvias puntuales fuertes de hasta 50 milímetros.

Se esperan intervalos de chubascos más ligeros en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos y la Península de Yucatán, acompañados de lluvias aisladas de menor intensidad en Aguascalientes y Baja California Sur.

Inundaciones y deslaves: peligros

La CNPC comentó que el principal riesgo de accidentes pasa cuando las personas intentan ganarle el paso a la naturaleza.

La recomendación oficial es no intentar cruzar ríos, arroyos, calles inundadas, ni a pie ni a bordo de tu auto.

Además, si vives en una zona de cerros, debes vigilar si hay grietas en el suelo o postes inclinados, ya que son señales de un posible deslave.

Prepara tu mochila de emergencia y plan familiar

Ante cualquier escenario de evacuación, las familias deben estar listas para actuar de forma rápida y ordenada.

Las autoridades piden revisar y actualizar el Plan Familiar de Protección Civil, tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes y ubicar con tiempo el refugio temporal más cercano a su domicilio, manteniéndose informados únicamente a través de las cuentas oficiales locales.