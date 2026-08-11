¡Que no te engañe el cielo y el clima! Viene un martes de lluvia, granizo y calor extremo

El paraguas seguirá siendo un objeto casi obligado para millones de mexicanos este martes 11 de agosto, pero no en todo el país por la misma razón. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias fuertes capaces de provocar encharcamientos, deslaves y reducción de visibilidad, en otras el calor continuará siendo el protagonista.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada marcada por contrastes. El monzón mexicano, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerán precipitaciones en distintos puntos del territorio nacional, algunas acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Y aunque el cielo pueda amanecer tranquilo en varias zonas, el escenario puede cambiar conforme avance el día.

La lluvia no llegará igual para todos: Estados con mal tiempo en México

Entre las zonas donde se espera el mayor potencial de precipitación están Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde pueden presentarse lluvias de fuertes a intensas. También se prevén precipitaciones importantes en sectores de Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.

El detalle que vale la pena tener presente es que una lluvia fuerte no necesariamente significa una jornada completa bajo el agua. En muchas regiones, el escenario puede pasar de un ambiente cálido y relativamente estable a una tarde con nubes densas, tormentas y actividad eléctrica.

Además, las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, particularmente en zonas donde el agua suele acumularse con rapidez. Las rachas de viento asociadas a las tormentas también pueden convertirse en un factor adicional de riesgo por la posibilidad de caída de árboles o anuncios.

¿Y en Ciudad de México? La tarde será la clave

En la Ciudad de México, la mañana se perfila mucho más tranquila: cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado.

Pero la historia cambia hacia la tarde. El SMN prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad y posibilidad de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. Estas lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura máxima estará entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 14 y 16 grados.

Así que para quienes salen temprano y regresan hasta la tarde, el clásico error sería confiarse por cómo comenzó el día. El panorama puede cambiar justamente cuando aumenta la actividad de nubes y lluvia.

Estado de México tendrá un escenario más complicado

El Estado de México aparece entre las entidades que deberán poner especial atención a las lluvias. Para el oeste y suroeste se pronostican precipitaciones puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

En estas zonas, la combinación de lluvia intensa, actividad eléctrica y posible granizo puede complicar traslados, especialmente en carreteras y vialidades donde una tormenta reduzca rápidamente la visibilidad.

Por eso, más que pensar solamente en “si va a llover o no”, conviene considerar a qué hora se intensificará el tiempo y cómo puede afectar el trayecto.

El calor tampoco dará tregua en varias regiones

Mientras buena parte del centro y occidente tendrá que mirar al cielo, el norte y algunas entidades del sur seguirán enfrentando temperaturas elevadas.

El pronóstico mantiene condiciones de calor muy intenso en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre otras zonas.

El contraste será evidente: mientras en algunas ciudades una tormenta puede modificar las condiciones en cuestión de minutos, en otras el problema seguirá siendo la exposición prolongada a temperaturas elevadas.

En otras palabras, México tendrá mañana dos caras del clima: lluvia y tormentas en amplias regiones, pero también calor que seguirá siendo extremo en sectores del norte.