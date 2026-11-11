¡Alerta por frente frío 5 en México! Lluvias intensas amenazan con inundaciones este jueves 12 de noviembre

¡Atención con el clima! El pronóstico del tiempo para este jueves 12 de noviembre anticipa lluvias intensas, fuertes vientos y un descenso de temperaturas en distintas regiones de México por el avance del frente frío número 5. Veracruz, Puebla y Oaxaca están entre los estados con mayor riesgo de precipitaciones, mientras que otras entidades podrían enfrentar tormentas, encharcamientos e inundaciones.

La alerta meteorológica contempla acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia en algunas zonas del país, además de rachas de viento que alcanzarían los 70 kilómetros por hora.

¿En qué estados habrá lluvias intensas este jueves?

Veracruz, Puebla y Oaxaca tendrán las precipitaciones más fuertes, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. El pronóstico ubica las zonas de mayor intensidad en el norte y centro de Veracruz, el norte y sureste de Puebla, así como el norte de Oaxaca.

También se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

En Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrarse precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Para Ciudad de México y Estado de México se pronostican intervalos de chubascos, al igual que en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

En cada imagen consulta las condiciones del tiempo que habrá en los siguientes 4 días en #CiudadAcuña y #Saltillo, Coahuila; #Monterrey Nuevo León y #Reynosa Tamaulipas pic.twitter.com/LLS0yAmKd8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2026

Frente frío 5 provocará fuertes vientos y bajas temperaturas

El sistema frontal también tendrá efectos en las condiciones del viento. Se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

En cuanto al frío, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -5 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. También se prevén valores de 0 a 5 grados en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 12 de noviembre?

Si tienes actividades en la Ciudad de México o el Estado de México, toma en cuenta que el jueves estará marcado por cielo nublado, ambiente fresco durante la mañana y posibilidad de chubascos por la tarde.

Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas, por lo que conviene considerar tiempo adicional para los traslados.

En la capital se espera una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 21 a 23 grados Celsius.

Para Toluca, el termómetro oscilará entre los 6 y 8 grados como mínima, y alcanzará de 19 a 21 grados durante el día.

También se prevén bancos de niebla en zonas altas del Valle de México y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.