La primera tormenta invernal provocará este viernes heladas en las sierras de Chihuahua y Durango, así como posible caída de nieve o aguanieve en 12 entidades, incluida la Ciudad de México.

Además, se pronostican lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire ártico que impulsó al frente número 8, mantendrá el ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México; originará evento de Norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como viento con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en las próximas horas.

Pronóstico para este viernes 27 de noviembre

Para la mañana de este viernes, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango y Baja California; de -5 a 0 Grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante las bajas temperaturas se recomienda a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

En el transcurso del día se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de México; solamente en regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las temperaturas máximas serán de 30 a 35 grados Celsius por la tarde.