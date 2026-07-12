Lluvias azotarán má fuerte a México: ¿cómo cambiará el clima en tu estado?

El clima en México volverá a mostrar dos escenarios este domingo 12 de julio de 2026, pues mientras en algunas zonas se esperan tormentas eléctricas, otras regiones seguirán bajo un ambiente de mucho calor.

Antes de salir de casa consulta aquí las condiciones climatológicas que se tienen previstas este fin de semana en todo el país, pues la temporada de lluvias seguirá azotando a México.

¿Cuál será el clima en México el domingo 12 de julio 2026?

Este domingo, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con la onda tropical número 18, que se desplazará sobre el sureste del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del país. Asimismo, continuará la onda de calor en:



Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Sonora

Estados más afectados por las lluvias el 12 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur)



: Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (este), Chihuahua (este, oeste y sur), Coahuila (norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Chiapas (costa) y Tabasco (oeste)



: Sonora (este), Chihuahua (este, oeste y sur), Coahuila (norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Chiapas (costa) y Tabasco (oeste) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sinaloa (sur), Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Estado de México (suroeste)



: Sinaloa (sur), Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Estado de México (suroeste) Intervalos de chubascos : Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Baja California Sur y Aguascalientes

Clima en CDMX y Edomex: prónostico 12 de julio 2026

En la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado un ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex); las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 21 a 23 °C.