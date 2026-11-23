El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del clima para hoy 18 de febrero, en el cual se prevén condiciones para lluvias, posible caída de aguenieve, así como la continuidad de heladas en el país por la presencia del frente frío número 33 en México.

De acuerdo con el pronóstico del clima, este sábado se espera el frente frío número 33, se extienda con características de estacionario sobre el sureste del país y la Península de Yucatán, propiciando tanto chubascos como lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

¡Toma precauciones! Porque dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

En tanto, la masa de aire frío asociada al frente, continuará ocasionando evento de “Norte” muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec; moderado a fuerte en el litoral del Golfo de México, así como la Península de Yucatán, además de bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental.

¡No olvides el paraguas! Para hoy sábado 18 de febrero, un río atmosférico derivado de la corriente en chorro subtropical, un vórtice de núcleo frío que se ubicará frente a las costas occidentales de la Península de Baja California, generarán tanto lluvias como chubascos en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para hoy 18 de febrero de 2023?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que para hoy habrá lluvias en los siguientes estados de México:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Oaxaca.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Campeche.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Sonora, Chihuahua, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

Se prevé posible caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

Clima en México hoy18 de febrero ¿Dónde habrá lluvias en México hoy 18 de febrero de 2023? (CONAGUA)

¿Habrá heladas hoy en Tulancingo de Bravo? Esto dice el clima en México

Para este sábado, el pronóstico de temperaturas mínimas prevé heladas en:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas montañosas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas en zonas montañosas de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex hoy sábado?

En la Ciudad de México y Estado de México se pronostica ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas al amanecer en zonas altas del Valle de México, cielo con nubosidad dispersa la mayor parte del día, ambiente cálido durante la tarde, sin lluvia en ambas entidades.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada al amanecer en la Ciudad de México: 6 a 8 °C y de -5 a 0 °C en zonas altas del Valle de México.

Clima en México 18 de febrero Pronostico de lluvias y temperaturas en México para este sábado (CONAGUA)

¿Cómo será el clima en San Luis Potosí (SLP) hoy sábado?

En Nuevo León, el clima para este sábado 18 febrero prevé cielo nublado con probabilidad de chubascos en zonas de Chihuahua y lluvias aisladas en zonas de Durango. Con probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua y Durango.

Habrá ambiente muy frío en la región, siendo gélido con heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Por la tarde, ambiente templado.

Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 60 a 70 km/h con posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango.

¿Cómo será el clima en Puebla hoy 18 de febrero?

El clima en Puebla hoy sábado 18 de febrero de 2023 será mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia, por lo que no se prevén precipitaciones en la zona metropolitana y Puebla capital.

La temperatura máxima alcanzará los 24 °C a la 1 de la tarde, y descenderá a los 7 °C a las 12 de la noche. La humedad en el ambiente es del 36 % y el viento correrá a 24 km/h.