¿Qué hacer si te clonaron la tarjeta? Esto debes hacer si detectas un cargo que no reconoces
¿Detectaste un cargo que no reconoces? Te explicamos qué hacer si clonaron tu tarjeta, cómo reportarlo y qué pasos seguir para proteger tu dinero.
¡Me clonaron mi tarjeta! Detectar un cargo que no reconoces en tu tarjeta puede generar preocupación, pero actuar rápido puede ayudarte a proteger tu dinero. Si sospechas que tu tarjeta fue clonada, es importante identificar el movimiento, reportarlo y seguir el proceso de aclaración. Aquí te explicamos el paso a paso y lo que debes revisar para evitar nuevos cargos.
¿De dónde salió este cargo? Esto es lo que puedes hacer si clonan tu tarjeta
Los cargos no reconocidos son uno de los problemas más frecuentes que presentan las personas con tarjetas de crédito o débito. Si llegas a presentar una situación similar puedes realizar estos pasos que recomienda Codusef:
- Llama a la institución financiera para reportar los cargos que no reconozcas y pedir la cancelación de tu tarjeta. Así evitarás que realicen más operaciones.
- Presenta tu queja en la Unidad Especializada (UNE) de tu Banco, puede ser por internet. En este lugar te darán una solución de aclaración.
- El Banco está obligado a entregarte un acuse de recibo de la solicitud con un folio, fecha y hora de recepción que debes de concervar.
- Normalmente, 48 horas después de tu reclamación, la institución financiera deberá abonarte los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Pero el Banco seguirá con su investigación, la cual puede tardar hasta 45 días.
- También existe la posibilidad de revertir el abono si se demuestra que tú o alguno de tus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.
- Si ya pasaron 45 días y la institución no te entrega un dictamen, quiere decir que tu reclamación procedió.
- El Banco no podrá cobrarte intereses moratorios generados por la falta de pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.