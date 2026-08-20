¿Qué hacer si te clonaron la tarjeta? Esto debes hacer si detectas un cargo que no reconoces

¡Me clonaron mi tarjeta! Detectar un cargo que no reconoces en tu tarjeta puede generar preocupación, pero actuar rápido puede ayudarte a proteger tu dinero. Si sospechas que tu tarjeta fue clonada, es importante identificar el movimiento, reportarlo y seguir el proceso de aclaración. Aquí te explicamos el paso a paso y lo que debes revisar para evitar nuevos cargos.

¿De dónde salió este cargo? Esto es lo que puedes hacer si clonan tu tarjeta

Los cargos no reconocidos son uno de los problemas más frecuentes que presentan las personas con tarjetas de crédito o débito. Si llegas a presentar una situación similar puedes realizar estos pasos que recomienda Codusef:

