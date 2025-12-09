Coche bomba en Michoacán: El terrorismo que México se niega a nombrar

¿Cómo es que un coche bomba en Michoacán se ha convertido en el recordatorio más reciente, y quizás el más doloroso, de una crisis de violencia que México todavía se niega a llamar por su nombre?

La respuesta yace en el contraste de dos realidades paralelas. Porque el sábado, mientras el aparato gubernamental estaba ocupado montando un acto político masivo en el corazón de la Ciudad de México, el Zócalo, ese centro simbólico del poder nacional, una camioneta cargada con explosivos estallaba frente a una base de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán.

El saldo fue devastador: cinco personas muertas. Doce heridos. Niños entre los lesionados. Tres policías comunitarios entre los fallecidos.

La reacción inicial de las autoridades federales fue investigar el hecho como terrorismo. Sin embargo, apenas veinticuatro horas después, recularon. El discurso oficial degradó el ataque a un acto de “crimen organizado”. Pero quienes conocen la historia reciente saben que esto no fue un incidente aislado. Hace apenas diez meses, otro coche bomba sacudió al mismo pueblo.

La semántica del miedo tras el coche bomba en Michoacán

Si miramos hacia atrás en la historia reciente de México, encontramos más de una docena de ataques con coches bomba, desde Hidalgo hasta Guanajuato, pasando por Nuevo León y Ciudad Juárez. Una estela de fuego que se extiende por más de una década. Y, sin embargo, solo uno ha sido etiquetado oficialmente como terrorismo: el ataque con granadas en Morelia en 2008.

Todo lo demás se barre bajo la alfombra de la categoría “ crimen organizado ”. Como si negarse a nombrar el terror pudiera hacerlo desaparecer.

El epicentro de esta negación es, invariablemente, Michoacán. Un estado que ha sido reclamado por sucesivas administraciones federales como el próximo gran “plan de paz”, pero que sigue controlado por grupos armados cambiantes y en constante disputa, desde los tiempos de los Caballeros Templarios hasta la hegemonía actual del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Michoacán, un estado bajo sitio

Michoacán es hoy un territorio donde agricultores, mineros y pueblos costeros enteros viven atrapados entre los retenes de los cárteles y los puestos de control militar abandonados.

La violencia política es el otro rostro de esta moneda. Hace apenas un mes, el estado se sacudió con el asesinato público de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; un político que desafió abiertamente la estrategia de seguridad federal y advirtió sobre el poder creciente de los grupos criminales.

Se suponía que su asesinato activaría un plan federal renovado para la paz en la región. En su lugar, Michoacán recibió un coche bomba.

La fiesta y el funeral, los contrastes de México

Esto ocurre en un país donde la violencia contradice cada narrativa oficial de “pacificación":

Más de 60 personas son asesinadas cada día.

cada día. Más de 27 desaparecen diariamente.

diariamente. La extorsión, el secuestro y las batallas territoriales continúan expandiéndose.

Por lo tanto, la pregunta no es solo por qué sucedió esto en Coahuayana. La pregunta es por qué el liderazgo de México se niega a llamarlo por lo que es: terrorismo. Y, más inquietante aún, por qué el mundo sigue mirando hacia otro lado.

Mientras el gobierno está ocupado celebrando que México será sede de la Copa del Mundo y proyectando una imagen de normalidad, millones de mexicanos se hacen una pregunta muy diferente:

¿Cómo puede un país que se prepara para festividades globales seguir enterrando a sus ciudadanos todos los días? ¿Y cómo puede el mundo pretender que esto es normal?

