Eran policías 3 de las 5 víctimas de la explosión en Coahuayana, Michoacán; ruta que siguió la camioneta

Tres de las víctimas de la explosión en Coahuayana, Michoacán, eran policías comunitaria, informó el titular de la Fiscalía del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, detalló que dos de las víctimas siguen sin identificar y se cree que una de ellas era la persona que manejaba la camioneta que transportaba los explosivos provenía del estado de Colima.

Continúan las investigaciones tras el estallido en Coahuayana, Michoacán

El estallido ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado, justo frente a la base de la Policía Comunitaria, luego de que una camioneta cargada con material explosivo llegara hasta las inmediaciones de la base comunitaria.

La onda expansiva provocó daños severos en la zona, lesionando también a al menos siete personas, seis de ellas atendidas en clínicas locales y una trasladada al IMSS de Morelia.

La magnitud del estallido movilizó a fuerzas federales y estatales, además del arribo de helicópteros d

e auxilio para evacuar heridos y brindar apoyo en la zona.

Lo que se sabe de las víctimas tras la explosión en Michoacán

Hasta la tarde del domingo, las autoridades reportan 5 personas muertas. Tres pertenecientes a la Policía Comunitaria, Mientras que dos personas siguen sin ser identificadas.

En cuanto a los heridos, se contabilizan 7 personas con lesiones; la mayoría fueron atendidos en Coahuayana. Además, la explosión dejó 12 vehículos dañados, algunos completamente calcinados.

Ruta que siguió la camioneta con explosivos antes de la explosión

Las autoridades revelaron parte del recorrido del vehículo, el cual inició en San Vicente, entre los límites entre Colima y Michoacán y siguió hacia la cabecera municipal de Coahuayana.



San Vicente –06 de diciembre, 08:35 h

Kiosko (Coordenadas: 18.709511, -103.709523) – 08:48 h

Glorieta de San Vicente – 09:30 h

Paso por Rancho La Limonera

Dirección final hacia San Coahuayana

Por tratarse de un hecho relacionado con uso de explosivos, la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de integrar la carpeta de investigación principal.