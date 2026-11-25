Toma previsiones en tus traslados matutinos si utilizas las Líneas 8, A y B del Metro, ya que registran alta afluencia de pasajeros y provocan mayores tiempos de espera en los andenes. Para atender la demanda en los puntos más saturados, se envían trenes vacíos directamente a las estaciones con mayor concentración de usuarios.

En el resto de la red —que abarca las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12— prevalece una afluencia controlada con buen avance de convoyes desde sus terminales. Anticipa tu salida y considera rutas alternas si viajas por los tramos congestionados, pues las condiciones del servicio pueden variar ante cualquier eventualidad operativa.



