Este jueves 5 de noviembre de 2026 los mercados financieros registraron cambios importantes al finalizar la jornada. Aquí podrás conocer cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy.

Bolsa Mexicana de Valores hoy 5 de noviembre 2026: así cerró

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cerró a la alza con 0.36% con 252.68 puntos al cierre de este 5 de noviembre de 2026.

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 5 de noviembre 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 5 de noviembre de 2026 en $17.00 pesos la compra y en $19.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 5 de noviembre 2026

El índice Nasdaq Composite cerró con fuertes pérdidas el jueves, registrando su mayor caída en un solo día en 19 meses y confirmando que se encontraba en una corrección, ya que los fabricantes de chips se desplomaron ante el temor a una regulación más estricta de la IA después de que los demócratas obtuvieran el control del Congreso de los Estados Unidos.

Las victorias demócratas del martes, incluso en estados donde ha aumentado la oposición a los nuevos centros de datos, avivaron la preocupación de que una regulación más estricta pueda ralentizar el desarrollo de la infraestructura de IA que ha ayudado a que las acciones alcancen máximos históricos este año.

S&P 500 cayó un 4,36% y cerró la sesión en 7.353,73 puntos

Nasdaq bajó un 5,52% hasta los 24.315,00 puntos

Dow Jones Industrial Average cayó un 3,44% hasta los 51.523,06 puntos

Cambios en el petróleo hoy 5 de noviembre 2026

Los futuros del crudo Brent cerraron el jueves con un alza de más de 3 dólares por barril, ya que los nuevos ataques a los petroleros alimentaron la preocupación por los suministros de petróleo mientras los inversores reevaluaban las perspectivas de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán .

El crudo Brent cerró con una subida de 3,67 dólares, un 3,88%, a 98,29 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró con un alza de 2,40 dólares, un 2,72%, a 90,52 dólares el barril.